睡眠、運動、飲食、社交…提升注意力 腦力可以練回來

在資訊爆炸、短影音當道的年代，不少人覺得腦力衰退、注意力難以集中，更常擔心忘東忘西是不是失智前兆。新北市立土城醫院神經內科主任徐榮隆指出，腦力遵循著「用進廢退」原則，想要提升腦力，關鍵是增進注意力及改善生活型態，若能睡眠充足、保持運動、吃得對、社交不孤立，再將資訊整理分類，大腦就能恢復清晰。

活化腦力第一件事應保持注意力，徐榮隆說，要維持好的注意力必須從睡眠著手，晚上睡得好，白天自然有精神，注意力就會變好，腦力充足；若晚上沒睡好，隔天注意力自然難以集中，腦袋就像卡住一樣。影響睡眠原因，包括體重過重，導致睡眠呼吸阻塞，或缺乏運動、抽菸、喝酒，或整天在家裡滑手機、打手遊，體力沒有消耗，晚上更難進入深層睡眠。

為維持腦力應建立正常作息，戒除不當習慣、增加運動、控制三高，專注力才能回來，頭腦會更清晰。徐榮隆建議，飲食應採地中海飲食、得舒飲食，多蔬果、少紅肉，以白肉與原型食物為主，避免過量飲酒，幫助身體抗氧化、抗發炎；運動能促進腦內神經生長物質，有助維持認知功能，掌握運動333原則，每周運動5天，一天30分鐘、累積約150分鐘，包含快走、游泳、瑜伽等，運動到微喘、微流汗。

徐榮隆說，現代人注意力不集中，但不等於是過動症，而是資訊量過多，如短影音、LINE的訊息、工作通知等不斷塞進腦中，若沒有分門別類，大腦就像一座「沒有分類的圖書館」，書很多，但教育、旅遊、烹飪全混在一起，臨時要找資訊反而更困難。

流行的短影音本身不是壞事，但腦容量有限，若一直滑、一直看短影音，徐榮隆說，根本無法記住、浪費時間，或是資訊進入大腦卻亂放一通，導致思緒混亂、需要時找不到。建議資訊也要收納，每天固定用10到15分鐘回想看過的內容，簡單摘要的分門別類，不讓注意力被雜訊牽走，專注力更能維持；另應從事「有益社交」，多與人互動、聊天、參與社區活動，能讓大腦不同區塊的連結被活化，對維持腦力有幫助。

不少長輩擔心健忘是否就是失智，徐榮隆表示，健忘是一種症狀，不一定是疾病，可能只是睡不好、喝酒、壓力大導致注意力下降，於是「做過的事想不起來」。失智則是持續性認知功能退化，且不只記憶力，還可能出現語言表達困難，如想講話卻找不到用詞、叫不出物品名稱、方向感變差等，與一般健忘仍有距離，需由專業評估判斷。