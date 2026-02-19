勿熬夜追劇！春節長假 規律作息助好眠

今天初三要睡到飽，但許多人常抱怨「睡不好、睡不深、半夜易醒」。新光醫院精神科主治醫師田心喬指出，冬春兩季是睡眠品質容易下滑的高風險期，與日照不足、體內荷爾蒙分泌受影響有關，春節連假長達9天，還可能因熬夜、追劇打亂生活作息，導致失眠惡化、精神更加疲憊。

睡眠不只是休息，還牽涉到人體晚上睡覺、白天清醒的日夜周期。

田心喬表示，冬天及初春日照少，陽光刺激不足，大腦血清素、褪黑激素分泌下降，就會導致夜晚入睡困難、睡眠變淺、容易醒來，或老是覺得「睡不飽」狀況，加上今年春節連假長，一旦打破了平日規律的生活作息，睡眠的穩定性、規律性將大打折扣，睡眠品質變得更差。

收假前2天 做睡眠收心操

針對春節「追劇馬拉松」，田心喬提醒，追劇會提高興奮度與情緒波動，即使關掉螢幕，大腦仍可能停留在劇情的餘韻、興奮感中，影響入睡。

建議有睡眠困擾者，最好避免熬夜追劇，若真的想看，可以設定時間、適量觀看，遵守「睡前兩小時不追劇」的原則。面對初五、初六開工，收假前應提前2到3天做「睡眠收心操」，逐步把作息拉回上班節奏，避免短時間內難以恢復。

如果出現嚴重睡眠困擾時，應何時就醫？田心喬指出，以一周7個晚上計算，若有3晚以上出現入睡困難、睡眠中斷、比平常早醒2小時以上，或是沒睡飽、醒來不清醒，且影響專注與工作表現，如果此情形持續1個月以上，應就醫評估；若已影響人際、工作，或是情緒出現易煩躁、易與人衝突等，更應及早求助，避免失眠演變成長期問題。

增睡眠品質 維持3大原則

保持作息規律：

盡量固定上床與起床時間，睡眠時數以7至8小時為主。若平常晚上11點睡，假期時不應大幅延後。連假放愈久，作息愈容易混亂，回到工作日需要更長時間調整，建議連假可放鬆一、兩天，其餘時間仍要守住基本作息。

適度運動：

運動時間建議在傍晚，最好在睡前兩小時完成，若太晚運動容易亢奮更難睡。可從事快走、慢跑、游泳、瑜伽等有氧運動，透過呼吸與身體降溫機制，提升入睡前的放鬆程度。但重量訓練等無氧運動則會讓交感神經興奮，不利入睡，因此不建議「為了好睡」而做激烈的無氧運動。

睡前放鬆與環境管理：

可以練習腹式呼吸，掌握「吐氣比吸氣長」原則，比如吸氣3秒、吐氣6秒，或是吸氣4秒、吐氣8秒，有助啟動副交感神經，讓身體進入放鬆模式；也可搭配白噪音（如雨聲、浪濤聲、風扇和空調的嗡嗡聲等）幫助入睡。建議睡覺環境保持溫暖，維持適度濕度，必要時使用增濕設備，讓室內濕度落在55%到60%較為舒適。