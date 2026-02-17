快訊

健康你我他／接棒準備團圓飯 不用再蓬頭垢面

聯合報／ 文／張桂瓊（桃園市）
按照自己的喜好與節奏準備團圓飯，可以優雅地上餐桌與家人閒話家常。圖／張桂瓊提供
婚後第三年，婆婆搬來同住，婆婆體諒我要上班，包辦了廚房的大部分工作，我也慢慢讓出廚房與冰箱的主導權。所以年夜飯完全由婆婆決定要買的食材，再由我和外子去採購。

闔家團聚吃團圓飯是一樁美事，但身為媳婦的角色，真的有苦難言。除夕那天，從一連串的拜神明、祖先，到送灶神，婆婆樂此不疲，愈戰愈勇，做媳婦的我也不敢喊累，晚上又要協助準備年夜飯，想到就讓人頭皮發麻。

後來婆婆年紀大了，無法勝任繁瑣的祭祀，準備年夜飯總讓她血壓飆高，於是我接棒廚房及拜拜的工作。我和外子達成共識，祭品不再擺到滿滿的一大桌，拜拜的雞、豬、魚、香腸、豬腳等食物，不會全部出現在年夜飯那一餐，而是外購一些較精緻的年菜補上，有時候還訂購小孩喜歡的披薩

因為團圓飯有了變化，老人、小孩得到滿足，而我這個煮婦只要花一點時間微波加熱食材，再炒一、二道時蔬，就可以從從容容，遊刃有餘地和大家共進晚餐。

我最難忘的團圓飯是婆婆第一次把廚房權力下放給我，我按照自己的喜好與節奏準備團圓飯，那一次我沒有蓬頭垢面，可以優雅地上餐桌與家人閒話家常，並吃了一頓輕鬆的年夜飯，而那個等大家都快吃完飯菜，才有時間上桌吃飯的小媳婦也從此消失。

廚房 年夜飯 媳婦 除夕 拜拜 年菜 披薩

