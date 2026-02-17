快訊

事先規劃路線…台中男二度參加鎮瀾宮搶頭香奪冠 喜獲1.8萬金身媽祖曝心願

一直忍不是美德！作家曝5種回話術：必要時「當個狠人」其實是在保護自己

聽新聞
0:00 / 0:00

春天養肝！中醫保健全攻略 打造整年健康

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
春天養肝，青色食物入肝，多吃綠色時蔬。圖／123RF
春天養肝，青色食物入肝，多吃綠色時蔬。圖／123RF

春天是一年之始，「春氣通肝」，是「養肝」的黃金時期。中醫師吳明珠表示，肝臟是人體的「化工廠」，承擔代謝、解毒、免疫調節等重要職責，在春季做好養肝工作，可透過食療茶飲、穴位按摩等方式，讓肝臟保持良好狀態，為全年健康打下堅實基礎。

「肝主疏泄，調暢氣機，春季陽氣上升，肝臟功能也相對活躍。」吳明珠說，如果肝臟功能正常，人體氣血便能順暢運行，心情愉悅；反之，肝氣不舒暢，易出現情緒抑鬱、胸部肋骨脹痛等不適。所以，順應天時，春季養肝，有助於激發肝臟活力，讓身體更好地適應季節變化。

春養肝四部曲

1.飲食少酸 多吃綠色時蔬

依中醫五行理論，肝主青色，青色食物入肝，綠色蔬菜是最好的春季食物。多吃綠色時令果蔬，如綠豆、黃瓜、毛豆、芹菜、菠菜、蘆筍、韭菜、青椒、大白菜、海帶、春筍、香菜等，能益肝氣、緩解肝鬱、抑制肝陽、防範肝疾。飲食宜清淡，少用溫補法，以免加重身體內熱。

春季應少吃酸性食物，如山楂、檸檬等，以免肝氣過旺，損傷脾胃。應適當增加甘味食物攝取，像紅棗、桂圓、山藥等。紅棗能補中益氣、養血安神；桂圓補益心脾；山藥健脾益胃，是養肝的好食材，可煲湯、清蒸或炒食。

2.良好作息 熟睡滋養肝氣

良好的作息是養肝的關鍵。春季應早睡早起，晚上盡量在11點前入睡，此時膽經當令，熟睡能讓膽氣得以生髮，進而滋養肝氣。早上可在6至7點起床，讓陽氣隨太陽升起而生發。

長期熬夜會影響肝臟的自我修復和排毒功能，導致肝臟受損，出現黑眼圈、皮膚粗糙、免疫力下降等問題。

3.適度運動 促進氣血流通

適度運動能促進氣血流通，增強肝臟功能。清晨或傍晚可到公園、河邊運動，選擇散步、慢跑、太極拳、八段錦等有氧運動，運動30至60分鐘，讓身體微微出汗即可。散步能疏肝理氣，慢跑增強體質，太極拳和八段錦可調節身心，使肝氣舒暢。

4.情緒調節 保持微笑愉悅

肝主情志，情緒與肝臟健康密切相關。要注意調節情緒，時時保持微笑、保持愉悅的心情，則肝的疏泄功能就正常，肝氣順達，氣血調和，百病不生。遇到煩心事，及時與家人、朋友傾訴，或透過聽音樂、賞花、冥想等方式緩解壓力。

四食療護健康

春季養肝，吳明珠認為，應從日常飲食生活做起，讓肝臟在這個生機盎然的季節煥發生機，守護健康。

●枸杞大棗山藥粥

材料：枸杞20克、山藥30克、紅棗6~8個、米適量

作法：先將米煮至半熟，再加入其他原料，煮熟即可。要勤攪拌，防止山藥糊鍋。

功效：養肝、補血、健脾化濕

●豬肝菠菜湯

材料：新鮮豬肝100克、菠菜60克、鹽適量

作法：

1.豬肝洗淨切片或條狀，菠菜洗淨切段。

2.大火將水煮沸後，再將切好的豬肝及菠菜放入鍋中同煮，熟後再加鹽。

功效：補肝養血、清熱明目、美容潤膚

●春日養肝茶

材料：菊花2錢、桑葉2錢、陳皮1.5錢、枸杞3錢、大棗6枚、生甘草1.5錢

作法：水1000cc大火煮開，或泡10至15分鐘當茶飲用。

功效：清肝明目、疏肝理氣

●逍遙清肝茶

材料：玫瑰花3錢、決明子5錢、丹參3錢、茵陳蒿3錢、甘草1.5錢、大棗3至6枚

作法：水1000cc大火煮開，或泡10至15分鐘當茶飲用。

功效：疏肝解鬱、利膽健脾、補血安神

穴位護肝

●揉搓兩肋

將兩手的手掌分別放在兩肋所在處，從上往下搓，或從前向後、從後向前搓，搓到兩肋微微發熱。

●拍打膽經

將腿彎曲，雙手握拳，由上臂帶動，手臂向外側甩，將拳頭對準大腿外側環跳穴、風市穴、中瀆穴、膝陽關穴四穴依次敲打，每天敲左右大腿各30至50次。

●按揉太衝穴

太衝穴在腳背上大腳趾與二腳趾結合的地方，每日按揉3至5分鐘即可。

中醫 肝臟 食療 茶飲 情緒 熬夜 慢跑 運動

延伸閱讀

她長期咳嗽、胃食道逆流 一年後確診「隱形癌症」但已晚期

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

80歲阿公粗茶淡飯卻吃到腎衰竭！醫揭「清淡飲食」真相 長輩最常吃5大傷肝腎地雷食物

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

相關新聞

財神爺愛店？大樂透1.09億一注獨得獎落雲林 這彩券行連2年開出頭獎

財神爺除夕夜撒大獎！16日開獎大樂透頭獎1.09億元一注獨得，頭獎彩券行在雲林縣斗六市中和里中華路6號大發財電腦彩券行。...

除夕財神來敲門！今彩539頭獎2注中獎 每注獎金1000萬元

今彩539第115041期開獎，中獎號碼34、18、05、15、07；派彩結果，頭獎2注中獎，每注獎金新台幣1000萬元

大樂透春節加碼發紅包 這兩年這家彩券行搶到最多

財神爺在雲林縣撒花？雲林縣麥寮鄉「發發發彩券行｣自公益彩券第5屆以來（2024年起）每年都有開出春節加碼獎項，小年夜同時...

健康你我他／接棒準備團圓飯 不用再蓬頭垢面

婚後第三年，婆婆搬來同住，婆婆體諒我要上班，包辦了廚房的大部分工作，我也慢慢讓出廚房與冰箱的主導權。所以年夜飯完全由婆婆...

預防肌少症！青壯年起存老本 阻力運動不可少

我國進入超高齡社會，年長者容易發生的肌少症備受重視。新光醫院復健科主治醫師陳亭安表示，預防肌少症的最佳運動，是重量訓練等...

春天養肝！中醫保健全攻略 打造整年健康

春天是一年之始，「春氣通肝」，是「養肝」的黃金時期。中醫師吳明珠表示，肝臟是人體的「化工廠」，承擔代謝、解毒、免疫調節等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。