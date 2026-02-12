照顧殺子案悲劇幕後…一塵不染的家 看見慈母的心

八旬老婦林劉龍子悶死照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑二年半，這起判決引發社會譁然與同情。據了解，趕在春節前，希望在年節前，讓歷經半世紀照顧重擔的老母親，得以安心過年，也提醒社會正視高齡長照悲歌背後的制度責任。

府方人士說，林劉龍子五十年來獨力照顧極重度身心障礙的孩子，長期與社會隔絕，晚年又因病倒下，在長照體系未能即時承接的縫隙，最終釀成令人心碎的家庭悲劇；社會各界與立委、議員們提起建議，應該考慮赦免其入監服刑的可能。

府方人士表示，賴總統了解狀況後深感不捨，加上法務部權衡法律要件與人道考量後，決定採「免刑不免罪」特赦方式，並提醒社會正視高齡長照悲歌背後的制度責任，政府將強化長照支持網絡，避免悲劇重演。

府方人士表示，賴總統在農曆年前家戶團圓之際完成特赦，不只回應社會普遍期待，更重要的是讓林劉龍子能安心過年。據了解，總統府第一時間由副秘書長何志偉探視林劉龍子，也轉達賴總統關心，不過考慮司法程序仍在進行，低調不曾曝光。

在賴總統發布特赦後，何志偉在臉書表示，他走進那小小的房子。一塵不染，沒有異味；東西不全是新的，卻樣樣整潔有序；「我看得出來，這位八旬母親，把一輩子的心，都放在這個家」。

何志偉說，「幾場訪視，她只有懊悔、眼淚與自責。」林劉龍子很痛，但從未逃避。

何志偉說，這起悲劇，不只是個別家庭的破碎，也是社會制度的一面鏡子；當家庭照顧者在漫長歲月裡獨自承擔，當支持網絡無法及時接住，絕望往往悄無聲息地累積。

何志偉表示，長照不是某一個人的責任，不是等悲劇發生才想起改革，而是政府與社會必須共同承擔、持續補強的安全網。