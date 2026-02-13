豬瘟破口 近半豬場停餵廚餘 仍有違規

為防堵非洲豬瘟，行政院拍板明年起，全面禁止廚餘養豬，今年是一年的落日轉型期，轉型期間有條件恢復廚餘養豬，並導入數位監控等。不過根據農業部統計，去年十月廿二日禁用廚餘至今，違規場數仍然高達廿七場，其中光是今年就有八場，顯見非洲豬瘟破口依舊存在。中華民國養豬協會強調，違規養豬戶對養豬產業的未來毫無危機感，應被重罰。

行政院長卓榮泰指出，截至一月底，全台四三五場廚餘養豬場，已有近半數、一九二場停餵，占百分之四十八豬隻頭數，粗估每日仍有七三一噸的廚餘需要加強去化量能，中央與地方應攜手合作。

不過根據農業部統計，從去年十月廿二日至今，違法使用廚餘的養豬場共有廿七場，其中屏東縣八場最多，其次是桃園五場、新北四場。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，建設設備、廠房去化廚餘都需要時間，導致偷用廚餘的情況一直發生，呼籲環境部也應該要一起嚴格取締稽查，不能只有農政單位。

張佑誠指出，PED（豬流行性下痢）與PRRS（豬繁殖與呼吸綜合症）不斷在台灣輪迴，導致毛豬的育成率一直上不來，豬價也因此居高不下，隨著人口老化、景氣低迷導致需求遞減，加上美豬關稅等也已兵臨城下，台灣豬價勢必屆時回跌，而成績不好的豬場將面臨入不敷出的危機，對台灣養豬產業未來真的很不樂觀。

對於有豬農爭取開放禽類下腳料餵豬。中華民國養豬協會理事長潘連周認為，會禁止廚餘養豬，主要還是國內移工多，包裹等常有來自家鄉的肉品，防不慎防，只要合情、合理、合法，加上政府評估沒有防疫的疑慮，禽類下腳料餵豬也可以是一種作法，大家都可以坐下來談。