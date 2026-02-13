聽新聞
0:00 / 0:00

豬瘟破口 近半豬場停餵廚餘 仍有違規

聯合報／ 記者李柏澔黃婉婷／台北報導

為防堵非洲豬瘟，行政院拍板明年起，全面禁止廚餘養豬，今年是一年的落日轉型期，轉型期間有條件恢復廚餘養豬，並導入數位監控等。不過根據農業部統計，去年十月廿二日禁用廚餘至今，違規場數仍然高達廿七場，其中光是今年就有八場，顯見非洲豬瘟破口依舊存在。中華民國養豬協會強調，違規養豬戶對養豬產業的未來毫無危機感，應被重罰。

行政院長卓榮泰指出，截至一月底，全台四三五場廚餘養豬場，已有近半數、一九二場停餵，占百分之四十八豬隻頭數，粗估每日仍有七三一噸的廚餘需要加強去化量能，中央與地方應攜手合作。

不過根據農業部統計，從去年十月廿二日至今，違法使用廚餘的養豬場共有廿七場，其中屏東縣八場最多，其次是桃園五場、新北四場。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，建設設備、廠房去化廚餘都需要時間，導致偷用廚餘的情況一直發生，呼籲環境部也應該要一起嚴格取締稽查，不能只有農政單位。

張佑誠指出，PED（豬流行性下痢）與PRRS（豬繁殖與呼吸綜合症）不斷在台灣輪迴，導致毛豬的育成率一直上不來，豬價也因此居高不下，隨著人口老化、景氣低迷導致需求遞減，加上美豬關稅等也已兵臨城下，台灣豬價勢必屆時回跌，而成績不好的豬場將面臨入不敷出的危機，對台灣養豬產業未來真的很不樂觀。

對於有豬農爭取開放禽類下腳料餵豬。中華民國養豬協會理事長潘連周認為，會禁止廚餘養豬，主要還是國內移工多，包裹等常有來自家鄉的肉品，防不慎防，只要合情、合理、合法，加上政府評估沒有防疫的疑慮，禽類下腳料餵豬也可以是一種作法，大家都可以坐下來談。

非洲豬瘟 養豬場

延伸閱讀

美豬關稅傳減半 桃園呼籲中央保護本土養豬產業

熟廚餘新解方？逢甲大學聯手日仟公司開發新去化技術 最快9個月商轉

2027年起禁廚餘養豬 農業部：近半養豬場已轉用飼料

台中市家用廚餘機補助 首批100筆完成撥付

相關新聞

國際興訟 瘦瘦針減重 竟釀胃癱瘓

原本治療第二型糖尿病的「瘦瘦針」，自從「斜槓」用於減重，還發現對心、肝、腎有保護作用，有機會預防失智，被視為萬能神藥。但...

解釋性新聞／瘦瘦針監管鬆散 醫師不分科別皆能開

只要想用瘦瘦針，幾乎走進一家診所，不管泌尿科、小兒科等，不分科別，都有機會請醫師開立。瘦瘦針是處方藥，但網路上不乏一頁式...

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

周末小年夜前各地多雲到晴、感受溫暖舒適，中央氣象署預報員林定宜表示，小年夜前西半部日夜溫差大，除夕東北季風增強，北東轉濕...

醫師親身體驗 「瘦瘦針是好朋友 但要小心交往」

「瘦瘦針」成熱門話題，民眾搶打之前，許多醫護人員已先嘗試。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅提醒大家注意藥物作用，但也...

瘦瘦針改變飲食！零食甜食速食 不再是「我的最愛」

據美國康乃爾大學研究，胰妥讚、週纖達等「瘦瘦針」風行，也改變美國民眾的飲食消費習慣，零食、甜食等加工食品支出減少，優格、...

打一針瘦瘦針就瘦 「肌少肥胖症」風險增

台灣肥胖醫學會去年底公布最新「台灣成人肥胖臨床實證指引」，首次納入「肌少肥胖症」，醫師指出，瘦瘦針上市後，民眾減重更為「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。