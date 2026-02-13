聽新聞
台鐵4年被罰870萬 包括無照開車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台鐵工程維修車、調車事故頻傳，根據鐵道局統計，過去四年，台鐵總計遭裁罰十五件違規、共八七○萬元，其中包括派任體格檢查不合格且無駕照者駕駛維修工程車，或是未經技能檢定者擔任行車人員，遭重罰一二○萬元，也是截至目前開罰最重案例。

台鐵表示，被裁罰的駕駛並非一般列車司機員，而是負責貨運的調動機，由於不會上路，有時會讓訓練中或是通過訓練但尚未取得證照的人員駕駛。經檢舉後已加強這部分的職場安全。

不過台灣鐵道暨國土規畫學會表示，過去台鐵對於人員培訓及養成沒有系統性的規畫，師徒制的做法下，可能師父認為徒弟已上手，就算沒有證照或尚未通過體檢，就會放手讓其上路，因而出現沒有證照卻駕駛維修工程車的情況。

學會指出，儘管台鐵近年推行「教練制」，統一培訓系統、教材數位化，以及建立資料庫等，但關鍵仍在於要切確落實，才不會上面說一套，下面做一套，讓類似的情況一再發生。

根據鐵道局統計，自二○二二年至去年，台鐵總計被裁罰十五件、八七○萬元，裁罰原因包括派任體格檢查不合格且無駕照者駕駛維修工程車、派任體格檢查不合格者或未經技能檢定者擔任行車人員、未執行勤前酒測等。

此外，台鐵還曾派任未完成訓練者，於見習期間單獨操作月台相關行車設備、派任未具適性檢查紀錄的維修工程車駕駛人員、調車員司疏於確認險阻號誌致發生冒進號誌，均分別開罰六十萬元。

鐵道局表示，台鐵今年還有三件裁罰案件正在程序中，其中包含兩件運轉發生冒進號誌、一件派任體格檢查不合格者執勤。

高鐵部分，總計被裁罰三件、一二○萬元。鐵道局說，其中兩件為未經交通部核准聘僱外籍員工，一件為未對車務部列車長實施勤前酒精濃度檢測。

