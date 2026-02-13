聽新聞
魏明光新聞獎 聯合報2項入圍

聯合報／ 記者洪欣慈許維寧／台北報導

首屆「魏明光新聞獎」昨揭曉入圍名單，聯合報共二件作品入圍，從七十六件提案中脫穎而出。聯合報新聞部新聞營運中心提案的「抵達現場：國際新聞共創計畫」入圍探索獎；聯合報健康事業部提案的「超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐Knowledge to Action（ＫＴＡ）」則入圍倡議獎。

聯合報入圍作品「抵達現場：國際新聞共創計畫」提案團隊為新聞營運中心總監林秀姿、執行副總監洪欣慈、調查記者林奐成、與數位製作團隊許珮絨、蔡佩蓉、林雨荷。預計前進第一線國際新聞現場，與跨國媒體組織協作，將現場的調查採訪帶回台灣，透過創新數位說故事，展現新聞在ＡＩ時代不能被取代的價值。

聯合報健康事業部提案的作品則是因應台灣邁入超高齡社會，失智症所帶來的影響已超越醫療層面，牽動家庭照顧、勞動力結構、社會支持與公共資源配置。計畫預計以失智預防為主題，導入Knowledge to Action（ＫＴＡ）架構，探討新聞如何不僅提升識能，更能直接介入行動層次。

「魏明光新聞獎」由政大新聞系校友魏明光捐助一千五百萬美元（約新台幣四點八億元）創立，獎項分為「倡議獎」及「探索獎」兩大類別，「倡議獎」支持提升新聞品質與影響力的創新計畫，「探索獎」則鼓勵新聞人拓展國際視野，透過海外進修、實習或跨國新聞合作建立專業經驗和跨國網絡。首屆共收到七十六件提案，頒獎典禮將於四月廿二日舉行。

健康 政大

