香臭汙染可測 咖啡店也遭檢舉

花蓮「玉里橋頭臭豆腐」味道引發民怨，但食物香臭與一般空汙、噪音不同，難以量化，稽查人員坦言，有時是主觀感受。北市環保局說，一般程序先勸導並要求改善，若後續陳情仍不斷，將啟動中央唯一公告的檢測方式「異味汙染物官能測定」，判定是否開罰。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍表示，不論是臭、酸、焦及甜等氣味，只要能引起厭惡或其他不良情緒反應都是受管制的汙染物。過往曾接獲民眾檢舉咖啡店、煮水餃、臭豆腐等味道造成身體不適。

她說，人的嗅覺是最敏感的感官，聞到味道後心理會有主觀感受，因此會採「異味汙染物官能測定法」，客觀量測判定異味程度。

測定方式是在實驗室使用乾淨空氣稀釋樣品袋，再由嗅覺試驗合格且測定時身體狀況正常的六名嗅覺判定員，逐一嗅聞判斷味道濃郁，再以異味汙染物濃度表示；檢測值依公式運算，工業區與農業區異味指數檢測值標準是卅，住宅、商業區等工商場地為十。

她說，檢測值如超標，即可依法裁處，攤商二萬元起跳，工商場廠十萬至二千萬元，若空汙不良季節、累犯可加重。北市曾有燒烤店因異味過重被罰九十萬多元。

顏伶珍說，會依陳情人指定時段或餐廳營業時間稽查，包括散布油煙或異味汙染物，檢視收集處理設備運作是否正常、功能是否足夠，並查閱維護保養記錄；一般希望陳情民眾可陪同至居家住所，更貼近受影響程度，若陳情人不願，會在店外檢測。

她提到，異味汙染物官能測定每次花費二至三萬元，也要安排陳情人、店家、實驗室等時間同步進行，後續未改善就會啟動異味汙染物官能測定。