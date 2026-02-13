聽新聞
0:00 / 0:00

異味擾鄰 北市臭豆腐店太臭 去年挨罰58.5萬

聯合報／ 記者林佳彣廖靜清沈能元／台北報導
花蓮「玉里橋頭臭豆腐」台北店，因濃烈味道，引發周遭居民反彈，業者稱將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計春節後完成。記者蘇健忠／攝影
花蓮「玉里橋頭臭豆腐」台北店，因濃烈味道，引發周遭居民反彈，業者稱將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計春節後完成。記者蘇健忠／攝影

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北捷運劍南路站附近，但「氣味」濃烈，引發居民反彈，甚至有住戶稱「每天處在臭味中，焦慮得都把頭髮拔光了」；業者不回應。北市環保局則說，去年依違反空汙法罰五十八萬五千元，今年初要求業者調整設備保養頻率，業者已變更排放口位置、加裝活性碳除味設施，春節後完成。

中山區玉里橋頭臭豆腐開店以來，屢屢因「氣味」引發爭議。一名自稱樓上住戶直言「極度影響生活、身心健康」，得要用衣物堵住門窗縫隙，才能勉強阻止異味入侵。其他人也表示，對面捷運站都可聞得到，無法想像當地居民每天要怎麼生活。還有居民焦慮到掉髮。

中山區北安里長陳小康說，店家開業前未做好防範擾鄰作為，也未敦親睦鄰，事後面臨檢舉、陳情時態度消極，導致一連串糾紛。裝潢期間就有住戶陳情異味、噪音擾鄰，開業後再增人車亂象，曾開公聽會邀受災戶、市府和店家溝通，非緊鄰店家的住戶陳情確實少很多，但緊鄰住戶仍受影響。

環保局回應，前年十二月廿一日業者開店以來，接獲多件民眾陳情反映異味問題，去年二月以「異味汙染物官能測定法」採樣，排放標準十，但檢測結果達七十一，以空汙法開罰五十八萬五千元，並限期改善，四月廿日複查則未超過管制標準。

店家已經設靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備，環保局表示，去年下半年陳情數減少，今年初稽查民眾住所，店外仍有異味，要求業者應視來客數量及作業量，調整空氣汙染防制設備保養頻率。

環保局轉述，業者稱將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計春節後裝設完成。後續會定期稽查、了解改善狀況，必要時不排除再次啟動執行異味官能測定，維護環境空氣品質。

桃園長庚醫院營養師陳姿吟說，臭豆腐獨特的臭味源自於豆腐在特殊「臭滷水」中經過微生物長期發酵，而豆類製品中的蛋白質分解成胺基酸，產生氨、硫化氫、揮發性胺類等具有臭味的物質，反覆在油鍋炸煮會累積油耗味，讓臭味更加濃郁，且氣味累積在排氣裝置，容易在密閉空間內揮之不去。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，每個人感官刺激與情緒感受不同，若因焦慮已出現拔頭髮或睫毛，甚至是咬指甲、摳手等症狀，應速就醫。

臭豆腐 臭味 環保局 北市

延伸閱讀

幼兒園長之子性侵猥褻女童被求償判賠60萬 北市教局：已罰逾2300萬元

遭地方前輩強抱、碰臀 北市里長氣憤：為什麼敢？

北市警銀聯防114年阻詐逾26億 蔣萬安頒獎表揚

臭豆腐飄味居民「拔髮」頭皮禿了 醫分析三大行為…以痛止焦慮最常見

相關新聞

國際興訟 瘦瘦針減重 竟釀胃癱瘓

原本治療第二型糖尿病的「瘦瘦針」，自從「斜槓」用於減重，還發現對心、肝、腎有保護作用，有機會預防失智，被視為萬能神藥。但...

解釋性新聞／瘦瘦針監管鬆散 醫師不分科別皆能開

只要想用瘦瘦針，幾乎走進一家診所，不管泌尿科、小兒科等，不分科別，都有機會請醫師開立。瘦瘦針是處方藥，但網路上不乏一頁式...

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

周末小年夜前各地多雲到晴、感受溫暖舒適，中央氣象署預報員林定宜表示，小年夜前西半部日夜溫差大，除夕東北季風增強，北東轉濕...

醫師親身體驗 「瘦瘦針是好朋友 但要小心交往」

「瘦瘦針」成熱門話題，民眾搶打之前，許多醫護人員已先嘗試。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅提醒大家注意藥物作用，但也...

瘦瘦針改變飲食！零食甜食速食 不再是「我的最愛」

據美國康乃爾大學研究，胰妥讚、週纖達等「瘦瘦針」風行，也改變美國民眾的飲食消費習慣，零食、甜食等加工食品支出減少，優格、...

打一針瘦瘦針就瘦 「肌少肥胖症」風險增

台灣肥胖醫學會去年底公布最新「台灣成人肥胖臨床實證指引」，首次納入「肌少肥胖症」，醫師指出，瘦瘦針上市後，民眾減重更為「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。