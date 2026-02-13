醫師親身體驗 「瘦瘦針是好朋友 但要小心交往」

「瘦瘦針」成熱門話題，民眾搶打之前，許多醫護人員已先嘗試。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅提醒大家注意藥物作用，但也說「瘦瘦針是好朋友，但要小心交往」；新北市立土城醫院腎臟科主任蕭景中因ＢＭＩ過重打瘦瘦針，成功逆轉糖尿病前期。

另一位北部醫院院長，打瘦瘦針四年，從九十公斤減至七十公斤，從油膩大叔變成清新型男。因為緩步變瘦，五十出頭歲的他並未出現臉頰無肉、膠原蛋白流失的「Ozempic Face」（瘦瘦臉），且副作用極低，僅在吃多時，湧現噁心感。他深知快速減重可能帶來的代價，依照仿單從最低劑量開始打，視副作用及減重成效調整。

許秉毅因為打瘦瘦針減去四公斤體重，讓過重的ＢＭＩ變得正常，他說打針後比不容易餓，體重減輕也讓自己比較有自信。但他知道不能只靠打針，除了注意劑量，也養成不要吃太多的習慣，同時運動。他指出，打瘦瘦針導致嚴重不良反應的比率極低，且部分病人自己有責任，不要從非法管道取藥，也要注意運動和蛋白質攝取。

蕭景中則說，一年多前，他八十多公斤，ＢＭＩ達過重標準，且糖化血色素介於五點七至六點五，己達糖尿病前期，他透過瘦瘦針減重、控糖。目前每周打一次，以前吃下一整個便當，還會想吃別的東西，現在便當吃一半就飽了，有效控制體重，「一年多來減重四至五公斤，血糖、體態都控制的不錯。」

許秉毅強調，瘦瘦針應由醫師評估後開立，劑量須循序漸進，若出現明顯上腹疼痛、嘔吐、便秘或痔瘡出血等症狀，應立即回診評估。不只是打瘦瘦針，快速減重恐增加膽結石、膽囊炎、胰臟炎等併發症風險，每周減重以零點五至一公斤為宜，並搭配足量蛋白質、有氧及阻力訓練，避免肌少症。