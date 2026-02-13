聽新聞
瘦瘦針改變飲食！零食甜食速食 不再是「我的最愛」

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
去年十二月的「營銷研究雜誌」調查顯示，使用瘦瘦針等減肥藥六個月後，家庭支出花在速食餐廳、咖啡廳及其他快餐店金額，下降約百分之八。路透
據美國康乃爾大學研究，胰妥讚、週纖達等「瘦瘦針」風行，也改變美國民眾的飲食消費習慣，零食、甜食等加工食品支出減少，優格、水果等健康或原型食物開銷增加。美國財經新聞頻道ＣＮＢＣ去年也引述摩根士丹利調查，表示瘦瘦針正重塑攝取過熱量過多者的行為，對消費領域的影響也不斷擴大。

去年十二月的「營銷研究雜誌」調查顯示，使用瘦瘦針等減肥藥六個月後，家庭食品雜項支出平均減少百分之五點三，高收入家庭更下降超過百分之八；花在速食餐廳、咖啡廳及其他快餐店金額，也下降約百分之八。

其中以超級加工與高熱量食品下降幅度最大，鹹口味的零食支出下降約百分之十，甜食、烘焙食品及餅乾花費也變少，麵包、肉類及雞蛋等生活必需品購買量也下滑。換言之，使用者購買的食品總量呈下滑趨勢，僅少數類別購買量增加，漲幅最大的是優格，其次為新鮮水果、能量棒及肉類零食。

美國去年聖誕節前夕核准諾和諾德口服版週纖達上市，飲食習慣改變結合減肥藥物普及，未來食品市場面貌更可能隨之調整。

摩根士丹利去年發布調查顯示，ＧＬＰ－１的需求激增恐影響部分大型餐飲業與多力多滋等零食製造商，但減肥藥對於餐飲業的影響還算可控制且長期的壓力，還沒到「生死存亡關頭」。

專家指出，餐廳提供的便利性或飲食體驗即使使用ＧＬＰ－１也無法替代；但部分餐廳必須調整經營策略以為因應。健康取向的快速慢食餐廳與咖啡館更能因應ＧＬＰ－１消費者不斷成長，溫蒂漢堡等本土型服務餐廳與偏高熱量的休閒快餐店則面臨更大壓力。

飲料業方面，ＧＬＰ－１的普及讓碳酸飲料業與酒精銷量下降，功能性飲料掀起熱潮。據美國廣播節目「積極營養」去年十二月報導，使用ＧＬＰ－１者含糖飲料的消費金額下降百分之七，近四分之一患者完全戒酒。

