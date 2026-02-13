打一針瘦瘦針就瘦 「肌少肥胖症」風險增

台灣肥胖醫學會去年底公布最新「台灣成人肥胖臨床實證指引」，首次納入「肌少肥胖症」，醫師指出，瘦瘦針上市後，民眾減重更為「輕鬆」，但用藥減少脂肪的同時，肌肉也隨之流失，增加肌少症機會；若停藥後復胖，「肌肉更少、脂肪更高」，更走向肌少肥胖症。

肥胖醫學會理事長林文元表示，減重理想狀態是「增肌減脂」，但最難的就是運動與飲食改變，瘦瘦針上市後，不同於傳統少吃多動的減重方式，不少人傾向「打一針」來變瘦。南韓於瘦瘦針上世後，已出現健身房陸續倒閉現象。他主導「肌少肥胖症」納入「台灣成人肥胖臨床實證指引」，就是希望提醒大家注意相關風險。

「身體組成包括脂肪與非脂肪組織，如肌肉等，減重無法只減脂肪，肌肉量同步下降。」肥胖研究學會榮譽理事長蕭敦仁說，使用瘦瘦針減重，脂肪與瘦肉組織減少比例約為三比一，若減重十公斤，其中有四分之一是肌肉，不知不覺把肌肉也「減掉」，走向肌少症。

林文元表示，「肌少肥胖症」族群多為「中央型肥胖」，腹部內臟脂肪多，肚子變大，四肢偏瘦。人口老化已是各國趨勢，年紀愈大，肌肉流失愈多，若伴隨脂肪增加，引發肌少肥胖症，不僅增加跌倒風險，三高併發症與失能機會也隨之上升。

蕭敦仁提醒，六十五歲以上使用瘦瘦針須格外謹慎，長者肌肉量不足，加上牙口退化，對需要咀嚼的肉類、蛋白質食物攝取下降，更容易形成肌少症，一旦停藥復胖，增加的多半是脂肪，最後變成「肌少肥胖症」。肌肉量不足，除了容易跌倒，也影響代謝與內分泌，血糖調控失常，與肥胖形成惡性循環。

「長者使用瘦瘦針減重，一定要搭配重量訓練及蛋白質。」蕭敦仁說，運動方面，可利用深蹲、坐下站起來等阻力訓練，增加肌肉量，同時攝取足夠蛋白質，每天每公斤體重一點二至一點五倍公克，若參考美國最新飲食指南，嚴重肌少症者可到每公斤一點六公克，每日飽和脂肪酸以總熱量一成為上限，搭配維他命Ｄ等，避免骨鬆。