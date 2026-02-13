聽新聞
瘦瘦針醫糾頻傳 難在證明因果關係

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
民眾施打「瘦瘦針」。圖／聯合報系資料照片
民眾施打「瘦瘦針」。圖／聯合報系資料照片

據今日美國一月廿八日報導，自二○二三年迄今至少有四千四百名患者向藥商提訟，控其未充分警告胰妥讚、週纖達、猛健樂等「瘦瘦針」藥物可能造成嚴重傷害。美國賓州維拉諾瓦法學教授魯奇曼說，如何證明藥物與副作用存在因果關係是一大難題，訴訟也引發藥物警語該如何才足夠的探討。

今日美國報導指出，目前全美關於瘦瘦針的聯邦訴訟約三千兩百件；在紐澤西州等各州法院，針對藥廠諾和諾德與禮來的訴訟也逾一千兩百件。原告來自四十四個州，年齡由十八歲至八十七歲不等。其中，女性占三分之二，平均年齡為五十二歲。

從原告使用的品牌來看，約四分之一的原告使用多種減肥藥，近四分之三的原告使用胰妥讚，四分之一的原告使用易週糖。

諾和諾德委任律師今年一月指出，約百分之七十五的聯邦訴訟涉及胃輕癱，患者出現胃蠕動減緩或食物停止進入小腸。百分之十八的原告出現腸阻塞，腸道無法將廢物排出體外。百分之八的原告出現膽囊受傷，部分甚至需要手術切除壞死組織。另有百分之八的原告出現嘔吐、胃酸逆流等腸胃道併發症。

路透去年十二月也指出，諾和諾德的胰妥讚、週纖達、善纖達與禮來的易週糖也遭控訴引發缺血性視神經病變。藥學博士亞茲貝克二月九日撰文，表示該症狀恐造成永久且不可逆的傷害。

由於副作用訴訟不斷增加，負責管理複雜聯邦訴訟的美國跨區訴訟司法小組去年十二月裁定，將相關案件交由費城聯邦法院跨區訴訟審理，由地方法官馬斯頓負責。原告律師奧倫特指出，儘管警語在過去幾年已有調整，卻未充分警告藥物可能造成的各種狀況，民眾可能因未掌握全部資訊而受傷害。

諾和諾德與禮來則在二○二四年遞交法院的聯合聲明中說，ＧＬＰ－１的安全性歷經數百次臨床實驗、大規模觀察性研究及近廿年的實際應用的驗證，相關風險也都標明在美國食品藥物管理局核准的產品標籤中並通過逾四十次的審核。

藥商與原告截至二月，尚未達成和解。原告律師估計，具指標性的審判預計二○二七年才展開，而這類跨區案件審理期通常長達四至五年。

