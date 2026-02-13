解釋性新聞／瘦瘦針監管鬆散 醫師不分科別皆能開

只要想用瘦瘦針，幾乎走進一家診所，不管泌尿科、小兒科等，不分科別，都有機會請醫師開立。瘦瘦針是處方藥，但網路上不乏一頁式廣告，甚至有臉書粉絲專頁標榜「隨時有貨」，註明售價，遊走法律邊緣。衛福部表示，為確保用藥安全，食藥署已將瘦瘦針納入藥品溯源管理，請廠商每月回報流向，醫事司也表示將加強管理。

衛福部食藥署藥品組副組長林意筑指出，從一一三年至今，食藥署已揪出八十五件違法販售瘦瘦針案件，樣態包括非法執行藥商業務，即民眾透過網路社團販售藥品；調劑未依作業程序，即非偏鄉地區藥師，未調劑直接提供民眾藥品；還有無處方販售，藥師未經醫師處方，直接提供瘦瘦針給民眾，上述違法案件，已開出罰鍰二六○萬元。

新竹初日診所院長魏士航表示，曾聽朋友分享，在網路上看到瘦瘦針的一頁式廣告，一通電話直接送貨到府。打了針劑之後，聚餐只吃二片生魚片就想吐，嚇到不敢再打；另一位五十多歲男性，九十多公斤，在醫美診所取得瘦瘦針，為了想馬上見效，直接從最高劑量開始打起，結果狂瀉不止。

「門診患者最常詢問，可以去日本帶瘦瘦針嗎？」台大醫院內科部主治醫師嚴愛文表示，減重針劑自藥廠出貨至藥局，全程皆需冷鏈保存。民眾購買及領藥後，也應以保冷袋妥善運輸與保存。若於國外自行購買或透過網路平台取得，一旦任何環節出現溫度控制不當，可能影響藥品穩定性與療效，甚至增加健康風險。

基層藥師協會理事長沈采穎說，瘦瘦針非保健食品，而是處方藥，近期網紅、知名人士不斷分享個人經驗，甚至有臉書網友分享何處可取得廉價瘦瘦針相關亂象百出，政府應該嚴加管控。為讓處方回歸正規、專業評估，建議衛福部限制可開立瘦瘦針醫師的科別，要求內分泌、新陳代謝等，與肥胖相關專科醫師，才能開立，確保用藥安全。

林意筑說，非經正當途徑取得藥品，因來源不明，恐涉及偽藥風險，食藥署自去年十月起，將ＧＬＰ－１受體促效劑類藥品，納入應建立追溯係或追蹤藥品類別，藥商需每月申報藥品庫存及流向，供中央掌握藥品流向資訊，保障民眾用藥安全；食藥署也自一一三年開始，要求衛生局查核轄區內醫療院所及藥局，防範違規販售。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，「醫師法」規範核心醫療業務由醫師執行，但未限制科別，僅健保支付標準，為確保用藥療效，會附帶要求處方醫師科別。瘦瘦針多在自費市場流通，目前無法限制開藥醫師科別，這是為了避免限縮專業判斷，未來將與食藥署合作，研議如何加強管理。