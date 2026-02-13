國際興訟 瘦瘦針減重 竟釀胃癱瘓

原本治療第二型糖尿病的「瘦瘦針」，自從「斜槓」用於減重，還發現對心、肝、腎有保護作用，有機會預防失智，被視為萬能神藥。但隨著使用者變多，相關副作用也陸續浮上檯面，近期美國已出現使用瘦瘦針的集體訴訟，國內也有患者施打後出現嚴重嘔吐，甚至胃輕癱、胃癱瘓等案例。

美逾四千人提訟藥商

今日美國報導，目前全美有約百分之十二的成年人使用俗稱瘦瘦針的「ＧＬＰ—１受體促效劑」減重，自二○二三年迄今，至少有四千四百名患者向藥商提訟，控其未充分警告此類藥物可能造成的嚴重傷害。

約七成五聯邦訴訟涉及胃輕癱，患者胃蠕動減緩或食物停止進入小腸，其餘較大宗是惡心、嘔吐、腹瀉、便秘等，患者需住院或多次就醫。

衛福部食藥署日前發布國內瘦瘦針不良反應通報，一一二年至一一四年有廿一件，包含腸胃疾病、低血糖、惡心、嘔吐及注射部位不適等。家醫科醫師、執業診所院長王姿允提醒，國內使用瘦瘦針的時間較國外短，相關狀況可能較少，但不良反應通報多仰賴醫師填報，通報數低並不代表未發生，也可能被視為常見副作用或警覺性不足。

大量食物殘留未消化

安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅即提醒，近一年來門診已出現至少三起腸胃道併發症案例，患者多在施打瘦瘦針後，出現胃輕癱、胃癱瘓，甚至嚴重嘔吐等情況，民眾不可掉以輕心。

許秉毅分享，五十歲洪姓女子因胃食道逆流就醫，因從事服飾業、在意體態，近兩個月於其他診所取得瘦瘦針施打，未料頻繁出現上腹脹痛，安排胃鏡檢查，發現胃部殘留大量未消化食物，甚至連十二指腸也充滿了食物，情況罕見，連醫師都直呼「嚇了一跳」。

胃食道逆流症狀惡化

另一名卅五歲女性，原僅偶發胃食道逆流，施打瘦瘦針後症狀惡化，夜間甚至無法平躺入睡，胃鏡檢查發現已發展為第三級腐蝕性食道炎。許秉毅指出，類似案例近一年明顯增加，詢問病史，多數皆曾施打瘦瘦針，研判與藥物副作用高度相關。

許秉毅強調，瘦瘦針應由醫師評估後開立，劑量須循序漸進，美國曾於二○二三年出現因胃癱瘓提告案例，英國則通報與胰臟炎相關風險。國際通報也顯示，快速減重恐增加膽結石、膽囊炎、胰臟炎等併發症風險。

新北市立土城醫院腎臟科主任蕭景中指出，臨床收治瘦瘦針減重上百名患者，正確使用，發生胃癱瘓等機率非常低。但他也不諱言，瘦瘦針上市後，確實出現許多亂象，譬如有醫師為ＢＭＩ廿四以下民眾用藥，一開始就使用高劑量，造成民眾不適。

多自費用藥未經處方

王姿允表示，瘦瘦針多屬自費用藥，實際使用狀況並未寫入健保雲端用藥紀錄，且很多人透過網路、社群取得藥物，未經處方。目前藥物通報不良反應案件也可能只是冰山一角，建議應有完整通報流程跟管制政策。對此，食藥署表示，將持續簡化通報流程、發布藥品安全資訊風險溝通表、加強醫療人員教育訓練，提升不良反應通報率。