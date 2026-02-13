聽新聞
0:00 / 0:00

國際興訟 瘦瘦針減重 竟釀胃癱瘓

聯合報／ 編譯江昱蓁、記者萬于甄翁唯真李樹人林琮恩沈能元／綜合報導
瘦瘦針上市後出現許多亂象。記者胡經周／攝影
瘦瘦針上市後出現許多亂象。記者胡經周／攝影

原本治療第二型糖尿病的「瘦瘦針」，自從「斜槓」用於減重，還發現對心、肝、腎有保護作用，有機會預防失智，被視為萬能神藥。但隨著使用者變多，相關副作用也陸續浮上檯面，近期美國已出現使用瘦瘦針的集體訴訟，國內也有患者施打後出現嚴重嘔吐，甚至胃輕癱、胃癱瘓等案例。

美逾四千人提訟藥商

今日美國報導，目前全美有約百分之十二的成年人使用俗稱瘦瘦針的「ＧＬＰ—１受體促效劑」減重，自二○二三年迄今，至少有四千四百名患者向藥商提訟，控其未充分警告此類藥物可能造成的嚴重傷害。

約七成五聯邦訴訟涉及胃輕癱，患者胃蠕動減緩或食物停止進入小腸，其餘較大宗是惡心、嘔吐、腹瀉、便秘等，患者需住院或多次就醫。

衛福部食藥署日前發布國內瘦瘦針不良反應通報，一一二年至一一四年有廿一件，包含腸胃疾病、低血糖、惡心、嘔吐及注射部位不適等。家醫科醫師、執業診所院長王姿允提醒，國內使用瘦瘦針的時間較國外短，相關狀況可能較少，但不良反應通報多仰賴醫師填報，通報數低並不代表未發生，也可能被視為常見副作用或警覺性不足。

大量食物殘留未消化

安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅即提醒，近一年來門診已出現至少三起腸胃道併發症案例，患者多在施打瘦瘦針後，出現胃輕癱、胃癱瘓，甚至嚴重嘔吐等情況，民眾不可掉以輕心。

許秉毅分享，五十歲洪姓女子因胃食道逆流就醫，因從事服飾業、在意體態，近兩個月於其他診所取得瘦瘦針施打，未料頻繁出現上腹脹痛，安排胃鏡檢查，發現胃部殘留大量未消化食物，甚至連十二指腸也充滿了食物，情況罕見，連醫師都直呼「嚇了一跳」。

胃食道逆流症狀惡化

另一名卅五歲女性，原僅偶發胃食道逆流，施打瘦瘦針後症狀惡化，夜間甚至無法平躺入睡，胃鏡檢查發現已發展為第三級腐蝕性食道炎。許秉毅指出，類似案例近一年明顯增加，詢問病史，多數皆曾施打瘦瘦針，研判與藥物副作用高度相關。

許秉毅強調，瘦瘦針應由醫師評估後開立，劑量須循序漸進，美國曾於二○二三年出現因胃癱瘓提告案例，英國則通報與胰臟炎相關風險。國際通報也顯示，快速減重恐增加膽結石、膽囊炎、胰臟炎等併發症風險。

新北市立土城醫院腎臟科主任蕭景中指出，臨床收治瘦瘦針減重上百名患者，正確使用，發生胃癱瘓等機率非常低。但他也不諱言，瘦瘦針上市後，確實出現許多亂象，譬如有醫師為ＢＭＩ廿四以下民眾用藥，一開始就使用高劑量，造成民眾不適。

多自費用藥未經處方

王姿允表示，瘦瘦針多屬自費用藥，實際使用狀況並未寫入健保雲端用藥紀錄，且很多人透過網路、社群取得藥物，未經處方。目前藥物通報不良反應案件也可能只是冰山一角，建議應有完整通報流程跟管制政策。對此，食藥署表示，將持續簡化通報流程、發布藥品安全資訊風險溝通表、加強醫療人員教育訓練，提升不良反應通報率。

減重 糖尿病 食藥署 低血糖 膽結石 衛福部 瘦瘦針

延伸閱讀

全民瘋瘦瘦針減重…醫師打一年瘦5公斤 籲專業介入防副作用

瘦瘦針超夯！未諮詢醫師自行打針 竟引發「這問題」嚴重嘔吐進急診

特赦殺死癱瘓兒老婦 法官曾建議：國家要協助照顧者度過人生難關

瘦瘦針超夯？專家：「兩大亂象」恐釀復胖、不舒服副作用

相關新聞

國際興訟 瘦瘦針減重 竟釀胃癱瘓

原本治療第二型糖尿病的「瘦瘦針」，自從「斜槓」用於減重，還發現對心、肝、腎有保護作用，有機會預防失智，被視為萬能神藥。但...

解釋性新聞／瘦瘦針監管鬆散 醫師不分科別皆能開

只要想用瘦瘦針，幾乎走進一家診所，不管泌尿科、小兒科等，不分科別，都有機會請醫師開立。瘦瘦針是處方藥，但網路上不乏一頁式...

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

周末小年夜前各地多雲到晴、感受溫暖舒適，中央氣象署預報員林定宜表示，小年夜前西半部日夜溫差大，除夕東北季風增強，北東轉濕...

醫師親身體驗 「瘦瘦針是好朋友 但要小心交往」

「瘦瘦針」成熱門話題，民眾搶打之前，許多醫護人員已先嘗試。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅提醒大家注意藥物作用，但也...

瘦瘦針改變飲食！零食甜食速食 不再是「我的最愛」

據美國康乃爾大學研究，胰妥讚、週纖達等「瘦瘦針」風行，也改變美國民眾的飲食消費習慣，零食、甜食等加工食品支出減少，優格、...

打一針瘦瘦針就瘦 「肌少肥胖症」風險增

台灣肥胖醫學會去年底公布最新「台灣成人肥胖臨床實證指引」，首次納入「肌少肥胖症」，醫師指出，瘦瘦針上市後，民眾減重更為「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。