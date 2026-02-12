快訊

「全家」響應國健署減糖指標　攜手營養師公會全國聯合會推廣無糖飲品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店響應國健署減糖指標，攜手營養師公會全國聯合會推廣無糖飲品。圖／全家便利商店提供
近年民眾健康意識崛起，選購食品時對於營養組成與熱量關注度持續提升，全家便利商店積極響應國民健康署「國民飲食指標」，宣佈於2月22日營養師節前夕，正式與營養師公會全國聯合會攜手推廣無糖飲品，未來民眾只要透過全家便利商店「食在購安心」網站平台，就能一鍵查詢高達80餘款無糖飲品，活動中更邀請行政院政務委員陳時中、國民健康署副署長林莉茹、台北市政府衛生局主任秘書邱秀儀、台灣健康聯盟理事長吳玉琴、議員許睿慈共同指導，一同為消費者打造更友善且便利的無糖飲品選購環境。

根據國民健康署「國民飲食指標」，建議每日添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，「全家」為提供消費者選購產品時可瞭解相關成份，早於2012年即建構「食品溯源管理系統」，並於2014年推出「食在購安心」平台，為全國第一家也是目前唯一便利商店通路食品履歷示範業者。同時，內部數據顯示，隨民眾健康意識近年高漲，「食在購安心」平台近3年的瀏覽次數成長高達8倍，顯示民眾漸養成「看清楚再買」的消費習慣；進一步分析去年度最常查詢的品類，更發現「一般飲料」高居搜尋排行榜首位，顯見消費者關注飲品的含糖量與營養資訊。

為提供民眾更直覺、更精準的購買決策，「全家」與營養師公會全國聯合會攜手合作，正式在今年於「食在購安心」平台首頁新增「無糖飲品」快捷查詢功能，消費者僅需一鍵操作，就能篩選出店舖內目前高達80款的無糖飲品名單，並可瞭解每款商品的成分與熱量標示，成為日常生活中實踐減糖計畫的最佳利器，未來「全家」也將與營養師公會全國聯合會推廣各類健康營養活動。

「全家」自去年10月起將健康補充的概念從鮮食領域延伸至飲水日常，健康志向系列推出「紅豆薏仁水」與「黑豆決明子」兩款無糖飲品，皆嚴選天然穀物與草本食材，無咖啡因、低負擔，自去年10月上市至今，已累積銷售超過2百萬瓶。

農曆春節少不了大魚大肉豐盛大餐，為鼓勵消費者回歸清爽日常，即日起至3月31日「全家」推出「紅豆薏仁水」與「黑豆決明子」第2件10元加價購的超值優惠。

全家便利商店健康志向「紅豆薏仁水」、「黑豆決明子水」即日起至3月31日限時第2件10元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手營養師公會全國聯合會跨界推廣無糖飲品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店響應國健署減糖指標，攜手營養師公會全國聯合會推廣無糖飲品，今（2月12日）宣佈與營養師公會全國聯合會簽署合作備忘錄。營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟（圖左）與全家便利商店物流品保本部部長莊文龍合影。圖／全家便利商店提供
