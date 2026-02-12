全民瘋瘦瘦針減重…醫師打一年瘦5公斤 籲專業介入防副作用

「使用瘦瘦針一年多，目前減重4至5公斤，血糖、體態都控制的不錯。」新北市立土城醫院腎臟科主任蕭景中說，一年多前，他的體重約80多公斤，BMI約25、26，已達過重標準，且當時已屬於糖尿病前期，糖化血色素介於5.7至6.5，希望透過瘦瘦針達到減重、控糖，目前使用一年多，血糖、體態都控制的不錯。

蕭景中說，目前每周打一次瘦瘦針，食欲明顯降低，未用藥前，可以吃下一整個便當，還會想要再吃別的東西，用藥後，吃完便當的菜、肉、蛋及一半飯量就飽了，感覺用餐可以輕鬆點，不用吃的太撐，有效控制體重。至於使用後有沒有出現不舒服？他說，用藥後有出現便秘問題，以吃益生菌、多喝水來緩解。

蕭景中指出，臨床收治許多糖尿病或糖尿病前期患者，如果能順利減重，可避免疾病惡化，延緩病程約3至5年，甚至不需要終身服藥。因此，針對BMI24以上，身材中廣體型，若又合併慢性病等患者，建議可使用瘦瘦針減重。

有民眾反應使用瘦瘦針後出現嚴重嘔吐或胃癱瘓，蕭景中說，他臨床收治瘦瘦針減重上百名患者，如果正確使用，從低劑量開始慢慢增加，發生胃癱瘓機率非常低，多為便秘、腹瀉、胃酸逆流等腸胃道副作用，但若劑量太高，確實會有惡心、嘔吐等症狀，停藥後二至三周，不適症狀都將緩解，恢復正常。

蕭景中不諱言，瘦瘦針上市後，確實出現許多亂象，如有醫師為BMI24以下民眾用藥，或為達減重效果，一開始就使用高劑量，造成民眾出現不適症狀。瘦瘦針一定要在醫師專業下使用，民眾不應隨意自行拿藥、用藥，他臨床收治患者後都會親自教導如何自行施打，避免感染等問題，呼籲民眾應謹慎用藥。