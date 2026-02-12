河面出現不明油膜 台水：貢寮淨水場水質檢驗正常
台水公司晚間發布新聞稿表示，下午3時30分貢寮淨水場操作人員於上游貢寮區雙溪雙龍橋一帶巡查時，目視發現河面出現不明油膜；為確保民眾用水安全，淨水場立即啟動緊急應變機制，並停止原水抽水站運轉，暫停抽取原水作業。
台水隨即採集原水樣本進行水質檢驗，並同步辦理冷、熱嗅覺檢測，同時抽取淨水處理各流程水質，全面掌握水質狀況。檢驗結果於晚間6時40分完成，各項水質數據均符合飲用水水質標準，未發現異常情形。
台水指出，在確認水質安全無虞後，貢寮淨水場已於晚間6時47分恢復原水抽取及正常淨水操作，整體供水系統運作穩定，未影響民眾用水品質與安全。
台水強調，本次事件是巡查過程中主動發現並即時處置，相關檢測結果均屬正常，供水品質未受影響。後續將持續加強水源巡查與水質監測作業，確保供水穩定可靠。
