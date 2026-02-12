瘦瘦針亂象頻傳…醫揭「打電話」就送貨到府 聚餐只吃二片生魚片就想吐

美國出現瘦瘦針訴訟，國內也有許多亂買瘦瘦針的事件，包括網路訂購、出國代購、藥局違規販售等，若沒有經過詳細衛教指導，自行亂打恐引發嚴重併發症。新竹初日診所院長魏士航表示，曾聽朋友分享，在網路上看到瘦瘦針的一頁式廣告，一通電話直接送貨到府。打了針劑之後，聚餐只吃二片生魚片就想吐，嚇到不敢再打。

魏士航分享，另一50多歲的男性個案，90多公斤，在醫美診所取得瘦瘦針，為了想要馬上看到效果，直接從最高劑量開始打起，結果狂瀉不止，改至診所進行衛教諮詢，換不同的減重方式。

魏士航說，瘦瘦針真的很夯，不過非法管道售出的針劑來源不明，擔憂影響民眾的用藥安全，尤其，使用上需遵循醫囑調整劑量，否則會導致嚴重惡心、嘔吐、腹瀉，甚至是急性胰臟炎或急性腎衰竭。他以自身為例，曾打過第一代的胰妥讚（Ozempic），才打了一針就嚴重便秘，直接停藥，靠飲食及運動減重，8個月內成功減掉20公斤。

「猛健樂去年7月經衛福部核准上市時，也曾打過一針，但只是試用體驗，結果出現精神不濟、倦怠感。」魏士航說，瘦瘦針透過抑制食欲、延緩胃排空及穩定血糖來減重，但每個人的反應不同。有些人想要快速減重，所以自行加強劑量，或是聽朋友說「這樣調就對了」，雖然體態明顯有改變，但隱藏的身體傷害可能陸續才會出現。

魏士航強調，減重的關鍵是生活型態調整，不能只靠藥物，而且藥物輔助有退場機制，不可能打一輩子，即使是進行縮胃手術，一旦習慣不佳仍會胖回來。瘦瘦針的優點在於減緩身體慢性發炎，其減重效果可增加外觀自信心，但缺點也可能讓人產生依賴，以為靠藥物就能解決肥胖問題。

台大醫院內科部主治醫師嚴愛文表示，瘦瘦針是處方用藥，無法在一般藥局或網路上合法購買，擅自使用或在非醫療場所取得有極大安全風險。即使在臨床評估後需要使用藥物治療，仍應搭配飲食與生活型態調整，才能達到較佳且穩定的減重效果。若忽略整體管理，可能增加副作用風險。而減重過快，在少數情況下亦可能出現胰臟炎或落髮等問題。

「劑量增量設計，有藥理學的邏輯，從最低劑量打起，是讓身體慢慢適應，也讓藥物累積發揮藥效。」嚴愛文說，雖然剛開始照仿單施打劑量，不會有明顯效果，但這也是一種身體保護機制，也不會打亂身體的代謝。有些人打了兩週覺得「沒什麼感覺」，就自己加重劑量。其實這類藥物都需要按照標準流程循序漸進調整，讓身體慢慢適應。過快加量，往往不是效果更好，而是副作用變得難以忍受。

嚴愛文指出，肥胖是一種慢性疾病，既然是慢性疾病就需要花時間控制，而非強調一劑見效。依據各國肥胖指引，健康減重的合理目標為每周減輕0.5至1公斤，使用藥物輔助也不該求快。想要安全減重，必須由專業醫師評估使用，搭配飲食調整與運動，才能健康瘦且避免停藥後復胖。

「門診患者最常詢問，可以去日本自帶瘦瘦針嗎？」嚴愛文提醒，減重針劑自藥廠出貨至藥局，全程皆需冷鏈保存。民眾購買及領藥後，亦應以保冷袋妥善運輸與保存。若於國外自行購買或透過網路平台取得，難以確認運輸與儲存過程是否符合冷鏈規範。一旦任何環節出現溫度控制不當，可能影響藥品穩定性與療效，甚至增加健康風險。