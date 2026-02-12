年前拚手氣…大樂透春節加碼今登場 頭獎連3摃明上看1.4億元

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
大樂透新春加碼12 日登場，連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。13日開獎大樂透頭獎獎金累積上看1.4億元。圖／本報資料照片
大樂透新春加碼12 日登場，連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。13日開獎大樂透頭獎獎金累積上看1.4億元。圖／本報資料照片

大樂透新春加碼12日登場，連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。今天大樂透頭獎並未開出，目前累積連3摃，下期（2月13日）預估銷售1.9~2.1億元，頭獎累積金額預估上看1.4億元。

12日開獎的大樂透中獎獎號為01、03、08、15、20、48，特別號46，開獎結果頭獎無人中獎，至於加碼獎項的部分，本期所開出的9個春節大紅包獎號分別為05、06、14、22、32、36、37、38、47，春節小紅包獎號為28。

台彩統計12日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出24組，總中獎注數為26注，其中22組為單注中獎，2組為2注均分；本期小紅包開出42組，總中獎注數為45注，其中39組為單注中獎，3組為2注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為24組，剩餘456組，累積開出小紅包組數為42組，剩餘758組，次期（2月13日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

