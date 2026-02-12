春節出國要注意！日流感、韓諾羅疫情升溫 醫提醒落實2件事保平安

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院提醒民眾春節期間到公共場所最好戴口罩。記里簡慧珍／攝影

國人喜歡到日、韓旅遊，醫師從外電疫情報導得知，最近日本流行流感，韓國流行諾羅病毒，到這兩國旅遊的民眾要做好防護，留在台灣的國人也不能輕忽，防護基本功一定要到位，避免疾病破壞過新年好心情。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今表示，日本已流行過一波流感，近日疫情再度升溫，單周通報流感患者人數超過11萬人，除了A型的H3N2，B型流感占比同時快速攀升，出現A型與B型夾攻的現象，赴日旅遊民眾最好戴口罩和勤洗手。

馬瑞杉說，去年底南韓的諾羅病毒感染數明顯增加，集中幼童和老年族群，因諾羅病毒感染主要症狀為急性嘔吐、腹瀉、發燒及腹痛，具高度傳染性，民眾到南韓應特別留意飲食與手部衛生，吃東西前、如廁後務必洗手，不要吃生食。

他又說，台灣目前流感病毒以A型H3N2的K分支最多，這屬於新變異病毒，免疫力較差的幼童、老年人和慢性病患者若感染易有重症風險，應留意自身健康狀況，一旦出現發燒、咳嗽或嘔吐症狀，盡量就醫和居家休息，一般民眾防範流感與諾羅，最重要的是勤洗手，特別是餐前、便後、接觸公共設施後洗手可避免病毒透過手口途徑傳播。

彰化醫院中醫師張煒東提醒，過年前或過年期間感染流感，應避免食用薑母鴨等溫補類食物，以免引發咽喉痛、口乾舌燥使症狀加重；高血壓、痛風、高血脂、肝硬化等慢性病患者進補會造成身體負擔，最好忌口。

有人迷信過年期間吃藥不吉利，彰化醫院臨床藥師黃聖剛建議高血壓、糖尿病、心臟病及精神疾病等慢性病患者，切勿自行中斷服藥，慢性病患事先將藥物分裝在每日藥盒，同時攜帶慢性病處方資訊，以備旅途中不時之需；慢性病患者面對年節美食，留意鹽分、糖分與油脂的攝取量，避免熬夜與過度疲勞來誘發宿疾。

