迎春餐點期間限定 華航推出多款餐飲新品與旅人分享

下周一就是農曆除夕，中華航空獻上祝福滿載的機上節慶甜點，2月16日（除夕）至18日（初二），邀請來自全球各地的旅客一齊吃甜甜、迎好年，凡搭乘台灣出發航班的旅客都能在機上品嘗到年節限定甜品，在馬不停蹄的行程之際，也能感受新年的喜悅福氣。

華航表示，今年以「瑞彩紅龜，福運綿延」為靈感，推出象徵福壽圓滿的紅龜粿；寓意「柿柿如意 大吉大利」的橙皮豆沙點心；「BAC」新年限定包裝焦糖核果酥，以及「五桐號」聯名金元寶鳳梨酥與蜂蜜小熊蛋糕，為佳節旅程翻開序章。

華航支持台灣在地農產，持續選用友善環境耕作的原料，並在商務艙推出全新迎賓冷壓果汁「紅粉佳人」，清新的檸檬風味揉合台灣蜂蜜的淡雅荔枝果香，酸甜比例恰到平衡，呼應春日綻放與情人節的甜蜜畫面。此外，華航引進美式精品咖啡「Peet’s Coffee」，嚴選三款拉丁美洲產地中度烘焙咖啡豆精心調配，香氣飽滿且口感滑順，即日起提供全航線商務艙與豪華經濟艙旅客，為旅途提振愉悅精神。