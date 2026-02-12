聽新聞
桃園國際機場滿滿年節氛圍 一天2場名家揮毫贈春聯活動
農曆春節將至，桃園國際機場2家免稅商店今天都舉辦新春揮毫活動，昇恆昌免稅商店上午邀請日知書學會會長、逢甲大學通識教育中心專任副教授蕭世瓊，率領黃伯思、段亭安、黃馨儀、賴原、李祥福、吳吉祥及辜炯郁等書法名家，在二航廈管制區內現場書寫「桃機迎春馬到福來」新年春聯，同時由老師們現場為旅客書寫春聯，吸引民眾排隊領取。
昇恆昌免稅商店表示，除了揮毫活動，另外在桃機第一航廈B6候機室旁及第二航廈中央區打造「HORSE（好事）發生站」，裝置藝術結合「福馬、願望及互動遊戲」的設計理念，現場更推出DIY「福印紅包」體驗，旅客可用滾輪印章印上金色的「馬上有福」圖案，大年初一還有財神爺現身桃機發糖，以歡樂氛圍開啟新春第一天。
采盟免稅店下午也在第二航廈管制區內的台灣好廣場舉辦「馬耀新程」迎春揮毫活動，除邀請書法大師張炳煌結合科技用創新模式寫春聯，同時攜手書法名師渡邊秀碩率領的台灣墨秀書道會師生即興揮毫寫春聯。2月12日至3月3日期間也設置旅客揮毫體驗區，讓旅客們在機場感受台灣濃厚的人情味以及藝術、節慶與文化生活相互結合的趣味與感動。
