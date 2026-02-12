桃園國際機場滿滿年節氛圍 一天2場名家揮毫贈春聯活動

農曆春節將至，桃園國際機場2家免稅商店今天都舉辦新春揮毫活動，昇恆昌免稅商店上午邀請日知書學會會長、逢甲大學通識教育中心專任副教授蕭世瓊，率領黃伯思、段亭安、黃馨儀、賴原、李祥福、吳吉祥及辜炯郁等書法名家，在二航廈管制區內現場書寫「桃機迎春馬到福來」新年春聯，同時由老師們現場為旅客書寫春聯，吸引民眾排隊領取。

昇恆昌免稅商店表示，除了揮毫活動，另外在桃機第一航廈B6候機室旁及第二航廈中央區打造「HORSE（好事）發生站」，裝置藝術結合「福馬、願望及互動遊戲」的設計理念，現場更推出DIY「福印紅包」體驗，旅客可用滾輪印章印上金色的「馬上有福」圖案，大年初一還有財神爺現身桃機發糖，以歡樂氛圍開啟新春第一天。