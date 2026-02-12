雙氧水洗豬腸風波 政院：查38間屠宰場等業者無違規

快訊

中央社／ 台北12日電
屏東縣衛生局去年10月會同檢方等單位到百威食品公司在屏東縣租賃加工場調查。圖／資料照、讀者提供
屏東地檢署去年10月起偵辦業者涉以雙氧水漂白大腸，引發食安疑慮。政院指出，為確保屠宰及處理內臟食品業者守法，經查核38間屠宰場及周邊業者，都無違規，涉及食品加工的業者經複查後合格，未查有非法使用食品添加物情形。

百威食品公司楊姓負責人為提高豬大腸賣相增加銷售，指示員工以工業用雙氧水漂白豬大腸，共2355公斤流入市面；屏東地檢署今年1月偵結，依違反食安法起訴公司、楊姓負責人及2名員工。

行政院今天舉行「食品安全聯合稽查專案小組第48次會議」，行政院食品安全辦公室會後發布新聞稿指出，為確保屠宰業者及處理內臟的食品業者確實遵守畜牧法及食安法規範，由農業部及衛生福利部共同規劃，針對屠宰場域畜禽屠宰業者及其內臟食品加工業者作業查核，經查核38場屠宰場及其周邊業者，無違規情事，涉及食品加工行為的業者經複查後合格，未查有非法使用食品添加物情形。

此外，食安辦說明，為擴大防堵具食安風險疑慮的色素流入或誤用於食品鏈，由環境部及衛生福利部辦理聯合稽查，查核重點包含毒化物運作申報、食品添加物三專管理等，並現場抽查毒化物及食品添加物流向，比對使用與販賣紀錄是否確實。查核發現1家業者毒化物標示不符毒管法規定、1家業者產品標示不符食安法規定，都已依法處理。

另為防範進口茶混充或偽標國產茶販售，食安辦指出，自民國110年起持續跨部會抽驗及產地鑑別檢驗，114年國產茶產地鑑定合格率已達98%，相較110年合格率82%顯著提升；檢驗結果含有非台灣茶卻標示為台灣茶案件，都移送檢調單位偵辦，顯見跨部會查緝有效嚇阻不法行為。

食安辦也解釋，為防範境外牡蠣混充台灣牡蠣販售，自112年起，由農業部及衛福部針對國內販售標示為台灣的牡蠣採樣並檢查產地鑑定及溯源標示，鑑別為境外牡蠣者都移送檢調單位偵辦並依法處辦。另「無溯源標示」者經鑑定為境外牡蠣比率顯著高於「具有溯源標示」者，足見溯源標示成效。

食安辦表示，今年聯合稽查項目，將加強「屠宰場域食品業者聯合稽查」。另針對高風險業別，也將持續藉產業訪視輔導及跨部會會議凝聚共識。食安辦將督導各部會，參考專家學者建議，陸續展開稽查取締行動，為民眾食品安全把關。

食安 行政院 內臟 檢調 抽驗 衛福部

