快訊

威力彩頭獎13.5億開獎！一夜發財致富密碼出爐

美國傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link網通廠轉單沒了？

回到最初的地方 高美館創館館長黃才郎個展開展

中央社／ 高雄12日電

高雄市立美術館創館館長、曾任國內4大公立美術館館長的台灣美術發展重要推手黃才郎，回歸藝術家身分，在高美館推出「彩虹之後—黃才郎個展」，展出近150件珍貴作品。

高美館今天舉辦開展儀式，此展匯集黃才郎自1970年代至今跨越半世紀的繪畫實踐，包含素描、水彩與油畫近150件珍貴作品，展現他在藝術行政與創作自由間交織的生命歷程。

黃才郎說，高美館是自己館長生涯的起始點，30年前他曾以大作「彩虹—雨後高美館」紀念開館，象徵南台灣美術史的新頁；今日回歸此地舉辦個展，別具意義，他也宣布要將「彩虹—雨後高美館」捐贈給高美館，盼高美館再創高峰。

高美館表示，此次展覽以「時間的光」為核心，劃分「光的記憶」、「靜物的呼吸」、「自我與凝視」及「禮物」4大主題，帶領觀眾進入一場關於自然與身分轉化的視覺旅程。

今天開幕式聚集藝壇重量級人士，包括故宮博物院院長蕭宗煌、高美館館長顏名宏、學者蕭瓊瑞及翁英惠等皆出席與會。

蕭宗煌致詞表示，黃才郎的人生如同一道由藝術行政、美術史研究與創作交織而成的「彩虹」，不僅締造「四冠王」館長紀錄，他創作的「紫色光芒」更始終是建構台灣美術史新篇章的核心力量。

高美館表示，展覽亮點包括黃才郎受郭柏川、廖繼春等名師薰陶後的早期蘭嶼寫生，以及象徵鄉愁的「紅甘蔗園」。2025年最新力作五聯幅「長流」也首度發表，以故鄉台南曾文溪出海口為題，捕捉瞬息萬變的光影。

此外，場內特別呈現橫跨50年的10張「自畫像」系列，記錄黃才郎於繁重公職差旅中，以繪畫釋放行政壓力、與自我對話的生命痕跡。

高美館表示，「彩虹之後—黃才郎個展」不僅是藝術家的時間之書，更是獻給台灣藝術界最深情的禮物。展覽自即日起至6月14日於高美館2樓展覽室展出。

高美館 館長 高雄市立美術館 藝術家

延伸閱讀

高美館2026亮點展覽！必看英國觀念藝術大師麥可 ．克雷格－馬丁特展

影／〈翠玉白菜〉訪歐歸國 故宮宣布將推臺捷回饋展

故宮證實翠玉白菜已經回來了 肉形石正在宜蘭「出差」

繽紛祥瑞來襲！史博館《鏡花蟲洞宴》21組戶外雕塑 即日起至5/24南海學園登場

相關新聞

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

周末小年夜前各地多雲到晴、感受溫暖舒適，中央氣象署預報員林定宜表示，小年夜前西半部日夜溫差大，除夕東北季風增強，北東轉濕...

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去…這間動物園接手救援

宜蘭縣震驚社會的空拍機動物投毒案，王姓男子因不滿員工跳槽，三度投放摻有農藥「托福松」的飼料，造成多隻動物死亡。雖屬個人犯...

瘦瘦針超夯！未諮詢醫師自行打針 竟引發「這問題」嚴重嘔吐進急診

近日，俗稱瘦瘦針的針劑腸泌素，在台灣、全世界與網路世界引發許多討論風潮。台灣肥胖醫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院社區暨...

春節出國要注意！日流感、韓諾羅疫情升溫 醫提醒落實2件事保平安

國人喜歡到日、韓旅遊，醫師從外電疫情報導得知，最近日本流行流感，韓國流行諾羅病毒，到這兩國旅遊的民眾要做好防護，留在台灣...

迎春餐點期間限定 華航推出多款餐飲新品與旅人分享

下周一就是農曆除夕，中華航空獻上祝福滿載的機上節慶甜點，2月16日（除夕）至18日（初二），邀請來自全球各地的旅客一齊吃...

桃園國際機場滿滿年節氛圍 一天2場名家揮毫贈春聯活動

農曆春節將至，桃園國際機場2家免稅商店今天都舉辦新春揮毫活動，昇恆昌免稅商店上午邀請日知書學會會長、逢甲大學通識教育中心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。