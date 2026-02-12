回到最初的地方 高美館創館館長黃才郎個展開展

高雄市立美術館創館館長、曾任國內4大公立美術館館長的台灣美術發展重要推手黃才郎，回歸藝術家身分，在高美館推出「彩虹之後—黃才郎個展」，展出近150件珍貴作品。

高美館今天舉辦開展儀式，此展匯集黃才郎自1970年代至今跨越半世紀的繪畫實踐，包含素描、水彩與油畫近150件珍貴作品，展現他在藝術行政與創作自由間交織的生命歷程。

黃才郎說，高美館是自己館長生涯的起始點，30年前他曾以大作「彩虹—雨後高美館」紀念開館，象徵南台灣美術史的新頁；今日回歸此地舉辦個展，別具意義，他也宣布要將「彩虹—雨後高美館」捐贈給高美館，盼高美館再創高峰。

高美館表示，此次展覽以「時間的光」為核心，劃分「光的記憶」、「靜物的呼吸」、「自我與凝視」及「禮物」4大主題，帶領觀眾進入一場關於自然與身分轉化的視覺旅程。

今天開幕式聚集藝壇重量級人士，包括故宮博物院院長蕭宗煌、高美館館長顏名宏、學者蕭瓊瑞及翁英惠等皆出席與會。

蕭宗煌致詞表示，黃才郎的人生如同一道由藝術行政、美術史研究與創作交織而成的「彩虹」，不僅締造「四冠王」館長紀錄，他創作的「紫色光芒」更始終是建構台灣美術史新篇章的核心力量。

高美館表示，展覽亮點包括黃才郎受郭柏川、廖繼春等名師薰陶後的早期蘭嶼寫生，以及象徵鄉愁的「紅甘蔗園」。2025年最新力作五聯幅「長流」也首度發表，以故鄉台南曾文溪出海口為題，捕捉瞬息萬變的光影。

此外，場內特別呈現橫跨50年的10張「自畫像」系列，記錄黃才郎於繁重公職差旅中，以繪畫釋放行政壓力、與自我對話的生命痕跡。

高美館表示，「彩虹之後—黃才郎個展」不僅是藝術家的時間之書，更是獻給台灣藝術界最深情的禮物。展覽自即日起至6月14日於高美館2樓展覽室展出。