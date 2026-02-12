伊甸愛圍爐13年送暖 年節傳愛偏鄉長照家庭

快訊

中央社／ 台北12日電

伊甸基金會「愛圍爐」活動邁入13年，今年預計陪伴近4005名服務使用者與家人團圓吃飯，並把年菜送進243名行動不便的長者或身心障礙朋友家中，讓弱勢家庭也能感受年節溫暖。

長照家庭而言，在歲末年終這個家庭團聚的重要時刻，照顧壓力往往不減反增，特別是生活在資源與交通相對不足的山上人家，更容易備感孤立與身心疲憊。

伊甸基金會連續13年發起「愛圍爐」活動，今年預計農曆年前舉辦34場圍爐活動，並把年菜送進行動不便的長者或身心障礙朋友家中。伊甸基金會近日發布新聞稿，分享日前陪伴葉阿公一家提前過年的溫馨小故事。

今年70歲的葉阿公，原本靠務農維生，但家中處境艱難。他的妻子雙腿無力行走，兒子早年因車禍不良於行，沒想到去年底，就讀高中的長孫也因車禍導致右腿截肢。

一人要照顧三名長照需求者，讓葉阿公不得不放下農作，經濟與心理壓力接踵而至，原本就有慢性病的他，身體因過度疲累頻出狀況，更深怕自己哪天倒下，家裡就沒了依靠。

「還好有伊甸的人來幫忙，分擔照顧也聽我講話，日子才過得下去。」圍爐飯桌上，葉阿公看著如家人般熟悉的居服員，臉上露出難得的笑容，眼眶微微泛紅。

伊甸基金會自民國111年起，透過居家照顧服務走進葉家，提供陪伴散步、家務整理及身體照顧。對於長期處於高壓環境的葉阿公而言，居服員不僅是體力上的替手，更是心靈的窗口。

伊甸基金會新北區副區長張瀞文表示，三峽山區地形崎嶇且人口稀疏，導致許多長照單位進入意願低落，這讓山區家庭常處於資訊與資源的孤島。照顧者若長期缺乏喘息服務，極易產生強烈的「無望感」，甚至可能引發照顧悲劇。

為了補強偏鄉安全網，伊甸在三峽設立「有FU長照站－伊甸沙龍咖啡館」，作為社區互助據點。張瀞文指出，透過個別化需求評估，基金會能精準為葉阿公這類的家庭連結物資與專業醫療資源，建構綿密的社會安全網，呼籲各界共同關注偏鄉長照困境。

