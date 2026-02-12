小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

周末小年夜前各地多雲到晴、感受溫暖舒適，中央氣象署預報員林定宜表示，小年夜前西半部日夜溫差大，除夕東北季風增強，北東轉濕冷，並持續影響到初三，初四稍微回暖，但後續恐還有冷空氣接續影響。

林定宜說，周日（15日）小年夜前都是多雲到晴、感受溫暖舒適的好天氣。明（13日）僅宜花東有零星短暫降雨，周六、周日（14、15日）僅花東、恆春半島有零星降雨。

下周一（16日）除夕鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部水氣增加，並持續影響到下周四（19日）初三。

下周一、下周二（16、17日）除夕、初一桃園以北、宜蘭、花蓮有局部短暫降雨，台東、恆春半島、竹苗山區有零星降雨。

下周三、下周四（18、19日）初二、初三基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，林定宜指出，明天清晨竹苗、南投山區低溫仍下探10度，白天回暖，西半部高溫27至30度，東半部25至27度。

下周一除夕受到東北季風增強影響，北部、東北部率先降溫，低溫約14、15度，南部、花蓮17、18度，台東18至21度，高溫北部、宜蘭18至22度，花蓮21至25度，中部、台中24至27度，南部26至30度，需留意日夜溫差大；下周五（20日）初四稍微回暖，但後續可能還有冷空氣接續影響。