快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

除夕東北季風增強挾境外污染物南下 全台空品亮橘燈

中央社／ 台北12日電
環境部表示，小年夜前中南部風速偏弱，易有空氣污染物累積。圖／本報資料照片
環境部表示，小年夜前中南部風速偏弱，易有空氣污染物累積。圖／本報資料照片

環境部表示，小年夜前中南部風速偏弱，易有空氣污染物累積；除夕東北季風增強，恐挾境外污染物南下，除夕、初一全台空品均亮橘燈；初二至初四中南部仍易累積污染物。

環境部今天發布新聞稿表示，昨天中國上游一帶出現霾害現象，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約在60至90微克/立方公尺，今天北部地區約25至35微克/立方公尺，而中南部位於下風處約35至45微克/立方公尺，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部預估，明天至小年夜（15日）天氣條件穩定及風速偏弱，污染物易持續累積，空氣品質仍多為橘色提醒等級。除夕（16日）至初一（17日）受東北季風增強影響，東北風可能挾帶微量境外污染物，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能出現揚塵現象。

初二（18日）至初四（20日）中南部地區擴散條件轉差導致污染物易累積，空氣品質為橘色提醒等級；初五（21日）至初六（22日）天氣回暖，風場轉為東南風至偏南風，南部地區水平擴散條件轉好，空氣品質可望好轉至普通等級。

環境部今天召開「春節空氣品質預報展望」會議，結合各縣市環保局提前應變，透過降載減排、通報敏感族群防護等作為，以守護春節假期空氣品質。

環境部呼籲，空氣品質受氣象條件影響大，仍有其不確定性，民眾在出遊前可透過空氣品質監測網或下載「環境即時通」手機App，查詢最新空氣品質變化。

空氣品質 環境部 除夕 東北季風 小年夜 春節 環保局

延伸閱讀

春節返鄉注意…東北季風減弱回溫 除夕鋒面報到金門恐有短暫雨

除夕歡唱、日間走春 東勢林場除夕到初五都有活動

除夕別再「關心過頭」 命理師點名3大地雷話題最傷新年氣場

農曆春節9天年假恐有兩波變天 吳聖宇：需注意除夕及收假日

相關新聞

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

周末小年夜前各地多雲到晴、感受溫暖舒適，中央氣象署預報員林定宜表示，小年夜前西半部日夜溫差大，除夕東北季風增強，北東轉濕...

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

台灣彩券公司12日表示，威力彩已累積30期頭獎未開出，今晚預估銷售6.0~6.5億元，頭獎累積金額預估上看13.5億元，...

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去…這間動物園接手救援

宜蘭縣震驚社會的空拍機動物投毒案，王姓男子因不滿員工跳槽，三度投放摻有農藥「托福松」的飼料，造成多隻動物死亡。雖屬個人犯...

瘦瘦針超夯！未諮詢醫師自行打針 竟引發「這問題」嚴重嘔吐進急診

近日，俗稱瘦瘦針的針劑腸泌素，在台灣、全世界與網路世界引發許多討論風潮。台灣肥胖醫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院社區暨...

除夕東北季風增強挾境外污染物南下 全台空品亮橘燈

環境部表示，小年夜前中南部風速偏弱，易有空氣污染物累積；除夕起東北季風增強，恐挾境外污染物南下，除夕、初一全台空品均亮橘...

年節將至 民眾趕領新鈔…銀行、ATM大排長龍

農曆年將至，明天是銀行年節前最後上班日，不少民眾今天趕著到銀行領新鈔與處理各項票據業務，無論是現場臨櫃與ATM前都排著長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。