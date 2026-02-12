碳費自主減量計畫 2030年可減碳4745萬噸

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
我國碳費今年5月正式收費。圖／聯合報系資料照片
環境部今召開今年首次碳費費率審議會，討論高碳洩漏風險事業審核原則等事項。環境部表示，提出自主減量計畫的430件申請案，在2030年可減碳高達4745萬公噸，比去年預估的還高出1000萬噸，但其中有24件因評估無法達成減量目標而主動撤案。

依碳費收費辦法規定，碳費徵收對象為溫室氣體年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的事業，今年5月底前須依前年度溫室氣體排放量計算並繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，但若提出2030年指定減量目標與自主減量計畫的申請，就可適用每公噸二氧化碳當量50元或100元的優惠費率。

環境部去年12月中旬公告高碳洩漏風險行業名單，正面表列鋼鐵、水泥、光電、肥料等17個行業，並開放受美國對等關稅政策顯著影響的個別事業申請，只要所提自主減量計畫經主管機關審查通過，所繳碳費將再乘上排放調整係數值，若以現階段排放係數0.2計算，等於碳費可以打2折，而高碳洩漏事業單位認定原則，將透過行業別認定、維護產業國際競爭力2個層次。

環境部今召開今年度首次碳費費率審議會。環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，目前提出的自主減量計畫有430件，預估2030年可減碳4745萬公噸，比去年預估的3700萬噸還要多出1000萬噸，是因為有67家廠商申請每噸碳費50元的優惠費率方案，不過減碳力道就更為嚴苛，也因為當中有鋼鐵業、造紙業等，等於把減碳量又拉高了不少。

蔡玲儀另指出，430件中有24件主動撤案，原因在於廠商經評估難以達到減碳目標，因此這些撤案的申請就不適用優惠費率，須回歸每噸300元的一般費率。

而在高碳洩漏風險產業申請方面，蔡玲儀表示，行業別認定計212家提出申請，而受美國對等關稅、反傾銷影響毛利者計22家，前述事業單位將再由環境部、經濟部等共組小組審查，評估4月底前可完成審定，而今年應繳碳費事業須在5月底前完成繳費。

