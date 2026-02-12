快訊

台彩第二個頭獎「2000萬元超級紅包」竹縣姊妹刮出 工作15年成幸運號碼

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

好天氣只到小年夜…周末日夜溫差逾10度 除夕轉濕涼「低溫探14度」

中央社／ 台北12日電
氣象署表示，小年夜之前西半部高溫上看攝氏30度，要注意日夜溫差大，其中竹苗、南投今晚明晨續防10度以下低溫。本報資料照片
氣象署表示，小年夜之前西半部高溫上看攝氏30度，要注意日夜溫差大，其中竹苗、南投今晚明晨續防10度以下低溫。本報資料照片

氣象署表示，小年夜之前西半部高溫上看攝氏30度，要注意日夜溫差大，其中竹苗、南投今晚明晨續防10度以下低溫除夕水氣增，氣溫開始下滑，北部初一高溫約20度，濕涼的天氣持續至初三。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，15日（小年夜）之前各地溫暖微熱，西半部日夜溫差大，降雨範圍以東半部地區及恆春半島有局部雨為主；16日（除夕）鋒面通過，緊接著東北季風增強，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨。

林定宜指出，除夕這波東北季風預估持續影響至19日，16、17日（除夕、初一）水氣較盛，18、19日（初二、初三）降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。預估20日（初四）東北季風減弱，一直到22日（初六）都沒有明顯的北方系統影響台灣，天氣相對穩定。

氣溫方面，林定宜提到，小年夜之前西半部高溫上看28至30度，但日夜溫差逾10度；今晚明晨新竹、苗栗及南投因輻射冷卻影響，仍要留意局部10度以下低溫發生。

林定宜說，除夕隨著鋒面及東北季風影響，氣溫由北而南緩降，北部降幅大，預估初一高溫僅20度，中南部約24至27度；低溫部分，北部約14、15度，中南部約15至17度，仍要注意日夜溫差。

林定宜提醒，明天清晨中南部地區、明晚至15日金門、馬祖及夜晚至上午的中部以北地區，易有低雲或局部霧，影響能見度。

除夕 東北季風 小年夜 低溫 氣象署

延伸閱讀

春節返鄉注意…東北季風減弱回溫 除夕鋒面報到金門恐有短暫雨

寒流持續發威！北東低溫下探5度 除夕、初一再轉濕冷

寒流發威冷到明晨 氣象署：北部宜蘭探5度高山恐降雪

1周2波冷空氣來襲！愈晚愈冷「低溫僅11度」 明晚至周三雨勢最大

相關新聞

好天氣只到小年夜…周末日夜溫差逾10度 除夕轉濕涼「低溫探14度」

氣象署表示，小年夜之前西半部高溫上看攝氏30度，要注意日夜溫差大，其中竹苗、南投今晚明晨續防10度以下低溫；除夕水氣增，...

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

台灣彩券公司12日表示，威力彩已累積30期頭獎未開出，今晚預估銷售6.0~6.5億元，頭獎累積金額預估上看13.5億元，...

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去…這間動物園接手救援

宜蘭縣震驚社會的空拍機動物投毒案，王姓男子因不滿員工跳槽，三度投放摻有農藥「托福松」的飼料，造成多隻動物死亡。雖屬個人犯...

瘦瘦針超夯！未諮詢醫師自行打針 竟引發「這問題」嚴重嘔吐進急診

近日，俗稱瘦瘦針的針劑腸泌素，在台灣、全世界與網路世界引發許多討論風潮。台灣肥胖醫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院社區暨...

過年大掃除！網哀號洗衣量暴增 家事達人提醒1件事別拖到小年夜才做

農曆春節腳步逼近，家家戶戶陸續展開大掃除，然而「年前洗衣」往往是許多人最頭痛的環節。近期社群平台上出現不少網友哀號窗簾、...

年節將至 民眾趕領新鈔…銀行、ATM大排長龍

農曆年將至，明天是銀行年節前最後上班日，不少民眾今天趕著到銀行領新鈔與處理各項票據業務，無論是現場臨櫃與ATM前都排著長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。