好天氣只到小年夜…周末日夜溫差逾10度 除夕轉濕涼「低溫探14度」

氣象署表示，小年夜之前西半部高溫上看攝氏30度，要注意日夜溫差大，其中竹苗、南投今晚明晨續防10度以下低溫；除夕水氣增，氣溫開始下滑，北部初一高溫約20度，濕涼的天氣持續至初三。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，15日（小年夜）之前各地溫暖微熱，西半部日夜溫差大，降雨範圍以東半部地區及恆春半島有局部雨為主；16日（除夕）鋒面通過，緊接著東北季風增強，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨。

林定宜指出，除夕這波東北季風預估持續影響至19日，16、17日（除夕、初一）水氣較盛，18、19日（初二、初三）降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。預估20日（初四）東北季風減弱，一直到22日（初六）都沒有明顯的北方系統影響台灣，天氣相對穩定。

氣溫方面，林定宜提到，小年夜之前西半部高溫上看28至30度，但日夜溫差逾10度；今晚明晨新竹、苗栗及南投因輻射冷卻影響，仍要留意局部10度以下低溫發生。

林定宜說，除夕隨著鋒面及東北季風影響，氣溫由北而南緩降，北部降幅大，預估初一高溫僅20度，中南部約24至27度；低溫部分，北部約14、15度，中南部約15至17度，仍要注意日夜溫差。

林定宜提醒，明天清晨中南部地區、明晚至15日金門、馬祖及夜晚至上午的中部以北地區，易有低雲或局部霧，影響能見度。