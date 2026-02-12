唐獎喜迎諾獎得主奧馬爾･亞基再來台 領紅包、吃年糕提前過新年

唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）近日受邀來台，出席Healthcare conference Taipei 2026活動，他在12日到唐獎教育基金會，分享去年10月獲得2025年諾貝爾獎化學獎的榮耀與喜悅。

適逢農曆新年前，唐獎教育基金會執行長陳振川特別代表創辦人尹衍樑博士，致贈新年紅包給亞基教授，說明紅包的意涵，並祝福他新的一年—龍馬精神、馬到成功。同時，基金會也準備了象徵「步步高升」的發糕與年糕、「大吉大利」的橘子及年糖等應景食物以款待遠道而來的亞基教授及嘉賓們，讓他們體驗台灣春節的喜氣洋洋，提前過新年！

此外，亞基教授也特別從美國帶了諾貝爾獎獎章回唐獎基金會與陳振川合影，分享榮耀。陳振川感佩地表示，亞基教授在金屬有機框架領域之重大貢獻，不僅能解決當今世界永續發展的困境，還能應用在生技醫藥等領域，MOFs與COFs未來的發展潛力令人期待。更難得可貴的是，即使亞基教授獲獎無數，仍然保有謙遜、誠懇的態度。兩年前他在唐獎大師論壇、青年對談，分享自身勇於追求夢想，奮鬥不懈的歷程更激勵不少年輕人。

奧馬爾．亞基去年與Susumu Kitagawa（Kyoto University），Richard Robson（University of Melbourne）等兩位教授共同獲得2025年諾貝爾獎化學獎。這是繼唐獎首屆2014年生技醫藥獎得主詹姆斯．艾利森（James P. Allison）和本庶 佑（Tasuku Honjo）於2018年共同榮獲諾貝爾醫學獎，2016年唐獎生技醫藥獎得主伊曼紐．夏彭提耶(Emmanuelle Charpentier)和珍妮佛．道納(Jennifer A. Doudna)共同榮獲2020年諾貝爾化學獎，2022年唐獎生技醫藥獎得主卡塔林·卡里科（Katalin Kariko）、德魯·魏斯曼（Drew Weissman）共同獲得2023年諾貝爾醫學獎後，榮登第七位，第四度獲得諾貝爾獎殊榮的唐獎得主。