預熱大港開唱 「孤獨搖滾！」海外動畫展明登台

中央社／ 台北12日電

日本漫畫家濱路晶創作「孤獨搖滾！」自2022年改編為同名動畫，播出後累積高人氣，由聲優組成的樂團還將參加今年「大港開唱」，而「孤獨搖滾！」海外展明天起登台，還原主角世界。

「孤獨搖滾！」由濱路晶自2018年創作連載至今，描述一直懷抱組樂團夢想的主角「小孤獨」，如何漸漸克服不擅社交的個性，逐步實現搖滾夢。因故事場景多取材自日本東京下北澤，這部作品還讓許多動漫迷特別造訪下北澤巡禮。

曼迪傳播今天舉辦「孤獨搖滾！」動畫展內覽會，可見展覽分9大展區，包含完整復刻主角海報、設備、棉被等物品的「小孤獨的衣櫥」；被視為重要音樂聖地的「STARRY展演廳」等，還有許多讓動漫迷可會心一笑的裝置，像是小孤獨第一次迎接朋友來家裡時特別掛上的歡迎布條，也在展場中重現。

展中最大型裝置是小孤獨心中「渴望被肯定的怪物」，裝置前搭配2組按鈕，觀眾只要按下按鈕就可以為小孤獨按讚，並播映不同特效變化。明天開展後，每個讚都會累計計算，讓動漫迷可以感覺自己真正為小孤獨打氣。

此外，在動畫中聲演小孤獨的聲優青山吉能、聲演樂團主唱的聲優長谷川育美，也即將攜手日本樂手在2026大港開唱帶來現場演出。

「孤獨搖滾！」動畫展明天起在台北三創生活園區第12樓展出，展期至3月22日，首週將送限量紅包袋組。

