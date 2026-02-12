快訊

新北少年割頸案定讞…死者父氣喊要說出一切 點名法官：誰敢帶回去教？

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

「馬」上拒菸…二手菸危害不只肺癌 增中風、冠心病風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部國健署呼籲，過年應酬勿因一時好奇或面子吸菸，將二手菸風險帶進門。本報資料照片
衛福部國健署呼籲，過年應酬勿因一時好奇或面子吸菸，將二手菸風險帶進門。本報資料照片

依「113年國人吸菸行為調查結果」顯示，我國18歲以上人口家庭二手菸暴露率為35.6%，平均每3個人就有1人面臨於家庭二手菸風險。實證研究指出，即使短暫接觸二手菸，也會立即造成健康傷害。對不吸菸的成年人來說，二手菸健康問題包括冠心病、中風肺癌；對孕婦可能造成早產、嬰兒低出生體重等風險。

二手菸對嬰兒與孩童的影響也不容忽視，可能導致嬰兒猝死症（sudden infant death syndrome, SIDS）、下呼吸道感染、耳部感染及氣喘發作。衛福部國健署提醒，過年拜年、親友團聚，常有「就抽一口、來一根」的應酬情境，讓家人暴露於二手菸中。甚至，菸熄滅後，三手菸會黏附在衣服上，一樣會致癌。

國健署呼籲，民眾應落實「馬上拒菸」，遠離菸害以守護親友，過年應酬切勿因一時好奇或面子吸菸，而讓家人暴露於二手菸之中，增加中風、肺癌及呼吸道感染等風險。春節拜年與親友互動時，應避免以菸品作為應酬或祝賀方式，不論是紙菸或各類新興菸品，皆可能對吸菸者及周遭親友的健康造成傷害。

自民國98年「菸害防制法」修法上路並嚴格取締公共場所吸菸後，吸菸行為多轉入私領域，國健署強調，吸菸者應多為家人著想，減少在家吸菸，甚至下定決心戒菸。國健署提供全國免費戒菸專線0800-636-363，可依個人需求提供戒菸方法建議與支持，協助規畫戒菸目標、克服菸癮與復吸風險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 國健署 嬰兒 中風 肺癌 呼吸道

延伸閱讀

對孩童影響不容忽視…春節團圓家庭二手菸危機 恐釀嬰兒猝死症

香港中風年輕化 18至55歲中風發病率20年飆升3成

轉脖子「喀」一聲放鬆引起不適 美國女子拖五天竟中風送醫

無抽菸上班族罹肺癌 彰基導航系統微創治療「一站式」完成

相關新聞

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

台灣彩券公司12日表示，威力彩已累積30期頭獎未開出，今晚預估銷售6.0~6.5億元，頭獎累積金額預估上看13.5億元，...

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去…這間動物園接手救援

宜蘭縣震驚社會的空拍機動物投毒案，王姓男子因不滿員工跳槽，三度投放摻有農藥「托福松」的飼料，造成多隻動物死亡。雖屬個人犯...

瘦瘦針超夯！未諮詢醫師自行打針 竟引發「這問題」嚴重嘔吐進急診

近日，俗稱瘦瘦針的針劑腸泌素，在台灣、全世界與網路世界引發許多討論風潮。台灣肥胖醫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院社區暨...

過年大掃除！網哀號洗衣量暴增 家事達人提醒1件事別拖到小年夜才做

農曆春節腳步逼近，家家戶戶陸續展開大掃除，然而「年前洗衣」往往是許多人最頭痛的環節。近期社群平台上出現不少網友哀號窗簾、...

「馬」上拒菸…二手菸危害不只肺癌 增中風、冠心病風險

依「113年國人吸菸行為調查結果」顯示，我國18歲以上人口家庭二手菸暴露率為35.6%，平均每3個人就有1人面臨於家庭二...

健身越勤那話兒越小？許藍方曝「雞雞變短」真相 抽菸喝酒都是地雷

不少男性對生殖器大小相當在意，性學博士許藍方近日分享，其實只要是健康男性，都可能在特定情況下出現陰莖「看起來變短」的現象，多數屬於暫時性變化，並非真正縮水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。