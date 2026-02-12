「馬」上拒菸…二手菸危害不只肺癌 增中風、冠心病風險

依「113年國人吸菸行為調查結果」顯示，我國18歲以上人口家庭二手菸暴露率為35.6%，平均每3個人就有1人面臨於家庭二手菸風險。實證研究指出，即使短暫接觸二手菸，也會立即造成健康傷害。對不吸菸的成年人來說，二手菸健康問題包括冠心病、中風和肺癌；對孕婦可能造成早產、嬰兒低出生體重等風險。

二手菸對嬰兒與孩童的影響也不容忽視，可能導致嬰兒猝死症（sudden infant death syndrome, SIDS）、下呼吸道感染、耳部感染及氣喘發作。衛福部國健署提醒，過年拜年、親友團聚，常有「就抽一口、來一根」的應酬情境，讓家人暴露於二手菸中。甚至，菸熄滅後，三手菸會黏附在衣服上，一樣會致癌。

國健署呼籲，民眾應落實「馬上拒菸」，遠離菸害以守護親友，過年應酬切勿因一時好奇或面子吸菸，而讓家人暴露於二手菸之中，增加中風、肺癌及呼吸道感染等風險。春節拜年與親友互動時，應避免以菸品作為應酬或祝賀方式，不論是紙菸或各類新興菸品，皆可能對吸菸者及周遭親友的健康造成傷害。

自民國98年「菸害防制法」修法上路並嚴格取締公共場所吸菸後，吸菸行為多轉入私領域，國健署強調，吸菸者應多為家人著想，減少在家吸菸，甚至下定決心戒菸。國健署提供全國免費戒菸專線0800-636-363，可依個人需求提供戒菸方法建議與支持，協助規畫戒菸目標、克服菸癮與復吸風險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康