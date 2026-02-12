瘦瘦針超夯！未諮詢醫師自行打針 竟引發「這問題」嚴重嘔吐進急診

近日，俗稱瘦瘦針的針劑腸泌素，在台灣、全世界與網路世界引發許多討論風潮。台灣肥胖醫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院社區暨家庭醫學部主任林文元指出，有些民眾在施打瘦瘦針前，並未諮詢專業醫師，且未經醫師處方自行購買，施打劑量也沒有循序漸進地增加，導致打針後引發嘔吐等問題，甚至吐到電解質失衡，緊急至醫院急診就醫，所幸病患在補充電解質恢復平衡後，才逐漸復原、出院。

林文元進一步分析，有些民眾、病患因盲目跟風使用瘦瘦針，進而引發「未諮詢專業醫師」、「用藥未循正規管道」等亂象，且施打藥物劑量不是愈多愈好，一旦沒有專業醫師嚴謹把關，病患不僅容易產生藥物副作用，停藥後也很容易復胖。

衛福部食藥署藥品組長王淑芬說，國內目前共有三款腸泌素類藥品核用於第二型糖尿病治療，並已取得「體重控制」適應症，至於是否符合「肥胖」用藥條件，並非單看體重，須由醫師綜合評估BMI、體脂肪等指標判定。不過，無論是糖尿病治療或用於減重，針劑腸泌素都屬於處方用藥，需由醫師診斷後，由藥師調劑給藥，絕對不得由民眾自行轉售販賣。

藥物來源、保存條件，都要多留意

王淑芬指出，國內核准上市的針劑腸泌素，皆須經過中央主管機關審查安全性、品質與療效，但從國外自行攜回，或透過網購平台取得的產品，未經我國審核把關，恐存在來源不明、保存不當或成分風險，對健康造成潛在危害。

林文元憂心表示，當民眾受網路資訊影響而盲目跟風，甚至從境外或第三方平台等管道自行購買瘦瘦針，用藥時卻未諮詢專業醫師，容易引發施打副作用，不僅如此，藥物在運送過程須全程「冷鏈」保存，若經由非正規管道購藥，品質、療效都是充滿變數。

使用針劑腸泌素，一定要循序漸進

林文元再次強調，瘦瘦針等藥物使用劑量一定要「循序漸進」，等身體逐步適應，劑量才能逐漸進行調整，一旦缺乏醫師指導，劑量調整過快，可能帶來噁心或腸胃不適等反應，用藥風險也會增加。

針對近來不少民眾赴國外看診，取得瘦瘦筆後攜帶回台使用，王淑芬也提醒，旅客若持有醫師處方箋，並依財政部關務署相關規定，未攜帶醫師處方箋的一般處方藥以兩個月用量為限，若持有處方箋，則以六個月用量為限，若攜帶數量在限量範圍內，且僅供自用雖不違法，但將攜入藥品轉售或提供他人使用，即涉及違反藥事法。

她說，依法僅具藥商資格者才能販售藥品，非藥商若販賣處方藥，可依藥事法開罰三萬元以上、二百萬元以下罰鍰。即便名義上是「轉讓」或「代購分享」，若實質具有交易或營利行為，仍可能構成違法行為。

出國旅遊前，旅客須了解相關規定

此外，若有民眾因自認有健康需求而想要於國外購買各式藥品攜帶入境，以「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」或「減肥筆」等針劑為例，皆屬藥事法第22條第1項第2款規定之禁藥，無論自用或販售均需先取得衛福部食藥署核發之輸入許可證明，且入境時需主動向海關申報，始得攜帶入境。

財政部關務署台北關提醒，旅客如未經許可攜帶藥品入境，一經查獲，海關將依法規定移送司法機關偵辦，違法攜帶藥品將由法院宣告沒收，或由海關處分沒入。為了避免民眾不諳法律而觸法，也再次呼籲，旅客出國旅遊前務必先行了解所攜帶物品入境相關規定，切勿隱匿不報或心存僥倖。

目前，食藥署已與各地衛生局合作，加強查核市場非法販售行為，並透過官網與社群平台持續宣導，呼籲民眾切勿購買水貨或私下施打減重針劑，務必透過正規醫療管道，由醫師評估是否確有肥胖與健康風險，再進行用藥，才能確保治療安全與效果。

醫：減重達標後，更要追求健康、不復胖