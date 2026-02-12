春節警廣24小時不打烊報路況 警政署長張榮興今先慰勉發紅包

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
春節警察廣播電台24小時不打烊，全天候提供即時路況資訊，警政署長張榮興（中）今赴警廣慰勉發紅包。圖／警政署提供
春節連假倒數，警察廣播電台明下午1時至23日上午7時推出春節特別節目，依各區特性製播「北、中、南、東」4套節目，24小時不打烊，全天候提供用路人即時路況資訊。警政署長張榮興今赴警廣發紅包，慰勉工作人員。

張榮興表示，過年期間警廣最重要任務就是交通路況，當多數民眾與家人團聚、出遊時，警廣一路陪伴、守護用路人安全，即時提供交通路況訊息，是維繫社會安定與交通順暢的重要力量；他感謝警廣人員全年無休，在交通疏導及打擊詐欺宣導工作盡心盡力，祝福警廣新年工作順遂、收聽率長紅。

警廣台長斯儀仙說，警廣是全球唯一由警察經營的廣播團隊，也是全台唯一24小時LIVE電台，已做好萬全準備，和所有警察同仁站在第一線，為民眾提供最即時服務。

警廣指出，為擴大服務範圍，新竹分台FM94.9、台南分台FM94.7頻道試播中，期盼國人返鄉出遊都能平安順暢。

