foodpanda狂撒千萬回饋限時訂餐1折起 Uber Eats買1送1再送優惠序號

迎接農曆新年聚餐、採買、出遊高峰，外送、叫車平台推新春優惠，從紅包折扣、買1送1，到高鐵站接駁，甚至連海外搭車都有折抵，趕快把以下優惠碼存起來！

foodpanda新春期間豪撒近千萬回饋，推出「天天搶紅包」活動，連續5天限時限量開放領取。2月16日除夕上午11:00起，於美食外送或外帶自取下訂指定餐廳，滿額輸入優惠碼「馬上五吉」，享最高1折優惠，最高可折抵150元；2月17日至20日初一至初四，每日上午11:00於App公布指定折價券，輸入同享最高1折、最高折抵150元優惠。此外，pandapro用戶即日起至2月28日，指定餐廳消費滿299元輸入優惠碼「馬上叫外送」，可享8.5折優惠，最高折抵45元。

為鼓勵外送夥伴春節上線，foodpanda亦同步推出4大新春外送夥伴獎勵任務，加碼投入高達8千萬獎勵金。2月16日除夕至2月22日初六推出「馬年限定加碼任務」，除夕當日加碼「雙倍小費任務」；完成「好評任務」有機會抽最高8,888元發財金，「點數挑戰賽任務」跑66單可抽最高66,000元現金紅包。

Uber Eats即日起推出「新春馬上點」系列優惠，即日起至2月24日止，攜手全台超過5,000間餐廳祭出買1送1等好康，Uber One會員於指定餐廳消費滿399元輸入「馬上享」享8.5折優惠，單筆最高折70元。另攜手大苑子、21PLUS、頂呱呱等品牌，隨餐限量發送4萬份紅包袋，內含外送、生鮮與乘車優惠序號。

生鮮雜貨方面，即日起至2月26日推出年節專區，指定商家蔬菜天天優惠價，指定品項最低10元起；「過年必備懶人包」專區滿749元折100元。2月28日前新客輸入「馬年新客省」，首購滿449元折150元。

Uber App亦針對返鄉、走春與開工推出3波乘車優惠，指定高鐵、火車站上下車，最高享總價值達3,100元優惠；國外搭車也能省，即日起至2月28日計劃前往韓國、香港、日本旅遊的用戶，輸入指定序號搭車享單趟8折優惠。