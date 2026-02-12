快訊

彰化春節食品抽驗144件「4件不合格」 漂白筍絲、蔬菜農藥超標遭下架

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化衛生局啟動春節專案稽查，抽驗禽畜水產品、生鮮蔬果、醃漬蔬菜、豆製品、年菜、糕粿及元宵湯圓等共144件，檢驗結果4件不合格。圖／彰化衛生局提供
彰化衛生局啟動春節專案稽查，抽驗禽畜水產品、生鮮蔬果、醃漬蔬菜、豆製品、年菜、糕粿及元宵湯圓等共144件，檢驗結果4件不合格。圖／彰化衛生局提供

農曆春節將至，年貨採買與食品流通量大增。為確保民眾飲食安全，彰化衛生局啟動春節專案稽查，針對超市、傳統市場、食材盤商、餐飲業、食品製造業及網路平台等通路加強查核，抽驗禽畜水產品、生鮮蔬果、醃漬蔬菜、豆製品、年菜、糕粿及元宵湯圓等共144件，檢驗結果4件不合格。

衛生局指出，不合格產品包括1件「脆筍絲」檢出食品添加物漂白劑二氧化硫超量；1件中國進口冷凍「荔香芋頭」，以及2件生鮮蔬菜（白蘿蔔、荷蘭豆）檢出農藥殘留超標。上述產品均已責令業者立即下架，並移請來源廠商所在地衛生局後續處辦。

依規定，「脆筍絲」違反食品安全衛生管理法第18條，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；蔬菜農藥殘留不符「農藥殘留容許量標準」，違反同法第15條，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

此外，另查獲5件豬肉製品外包裝未標示製造商及有效日期，違反同法第22條規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，已現場下架並移請轄區衛生局調查。衛生局表示，將持續加強市售肉品「原產地」與「製造商資訊」標示查核，防杜來源不明肉品流入市面。

衛生局提醒，採買年貨應選擇信譽良好商家，優先購買當季盛產蔬果或具CAS、有機及產銷履歷等標章產品。蔬果處理應掌握「先洗再切、清水沖洗」原則，烹調前充分清洗、浸泡，再以流動清水沖淨後截切，並開蓋烹煮，以降低農藥殘留風險。

彰化衛生局啟動春節專案稽查，檢驗結果4件不合格。圖／彰化衛生局提供
彰化衛生局啟動春節專案稽查，檢驗結果4件不合格。圖／彰化衛生局提供

