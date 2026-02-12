永壽基金會深耕尼泊爾 「健康計劃」推月經教育、醫療包

快訊

中央社／ 記者陳至中台北12日電

永壽文教基金會連續2年支持尼泊爾社區健康計劃，為家庭準備醫療包，協助基本照護與預防疾病，同時也教導當地女孩製作布衛生棉，推廣月經健康教育，獲得尼泊爾政府肯定。

永壽文教基金會今天發布新聞稿，指出基金會支持的德尼泊爾社區健康計劃，榮獲尼泊爾政府頒發最佳醫療獎項。計畫合作單位馬塔提爾塔阿育吠陀暨替代醫學醫院也獲頒衛生和人口部「年度優秀阿育吠陀醫院」肯定。永壽基金會每月支持醫療團隊深入偏遠城鎮與山區，透過巡迴義診與健康風險評估，強化居民自我保健與緊急應變能力，提升社區整體健康韌性。

團隊會事先先調查服務地區的生活條件和健康需求，準備客製化醫療包，助居民在日常生活裡進行基本照護與預防。團隊也在每一個服務地點進行月經衛教，教導女孩製作可重複使用的布衛生棉，並建立正確知識，降低月經不潔與隔離等迷思。

永壽文教基金會執行長蔡佳橖表示，計畫團隊獲得的肯定不是終點，他們深信真正有力量的公益，不只是被看見，而是能被理解、被複製。基金會很榮幸能在世界的一個角落，與當地夥伴一起守護更多生命的日常。

衛生棉 尼泊爾 醫學 公益 義診

