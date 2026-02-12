台北時裝週啟動升級 主題開幕秀轉型多場次展演

台北時裝週自2018年舉辦至今，文化部今天宣布，今年起活動升級，主題式開幕秀將轉為更多秀展，比照國際趨勢增加形象展演與響應活動等品牌參展形式，集中設計師能量。

文化部今天發布新聞稿表示，台北時裝週自2018年推動至今，2021年起跟進國際時裝週趨勢，由1年辦理1次，改為春夏、秋冬2季辦理，邁入第9年將藉由攜手台灣設計研究院，更有力輔導產業結合設計創作、掌握產業發展趨勢。

升級方向包含秀展形式、品牌扶植、產業對接、擴大民眾參與能量等面向。秀展形式方面，將會有總計多達15場次的秀展，將設計師過去為「主題式開幕秀」投入設計的能量，完全集中到品牌本身，展秀內容則鼓勵設計師依自身發展階段與季度命題。

在品牌扶植與產業對接方面，台北時裝週將導入「一對一業師諮詢」服務，邀請具實務經驗的業師，針對品牌市場定位、營運發展與國際接軌等面向，提供精準務實的指導。並啟動「跨域設計」專案，透過專案管理及資源整合，協助品牌與市場對接，持續累積邁向國際的實力。

擴大民眾參與能量部分，台北時裝週AW26將過去限量參與的開幕秀「民眾場」，改為「Live秀展直播區」，以突破各場次座位有限的限制，可依所喜歡的設計師風格隨時至會場直播區觀賞新一季作品。同時規劃展售區，讓民眾可透過選品師推薦找到最貼近自己的設計單品。

文化部表示，台北時裝週以AW26作為轉型起點，重新定位平台角色，以支持品牌長期發展的運作機制為核心，回應產業結構與市場環境的變化，期盼讓台灣設計師品牌能更完整呈現自己的敘事美學，同時建立一個能夠持續發聲、有效對接市場，並促進穩健成長的制度與場域。

「臺北時裝週AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場。