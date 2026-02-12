快訊

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

聽新聞
0:00 / 0:00

味道越重越好吃？臭豆腐飄臭味害人拔頭髮 營養師：關鍵在發酵+油炸

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
臭豆腐搭配泡菜及酸菜，別具風味，但也隱藏熱量及高鈉風險。本報資料照片
臭豆腐搭配泡菜及酸菜，別具風味，但也隱藏熱量及高鈉風險。本報資料照片

臭豆腐被喻為「國民美食」，以強烈獨特的臭味著稱，有些人喜歡這一味，但也有人害怕這股濃烈氣味。桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，其獨特的臭味源自於豆腐在特殊「臭滷水」中經過微生物長期發酵，而豆類製品中的蛋白質分解成胺基酸，產生氨、硫化氫、揮發性胺類等具有臭味的物質。

「臭豆腐利用滷水的菌種分解發酵，也改變蛋白質的結構，使其營養分子細小、利於吸收，但也產生了獨特臭味。」陳姿吟指出，臭豆腐在發酵過程中會產生許多營養成分，包括維生素B12及乳酸菌，而臭豆腐愈臭則代表胺基酸被破壞得愈多。

編輯推薦

另外，蛋白質與糖在高溫油炸下會發生「梅納反應」，導致食物焦香，也讓炸過的臭豆腐更臭！陳姿吟說，雖然臭豆腐的臭味屬於正常，就像肉類壞掉，但是蛋白質結構被破壞，再加上經過熱油烹煮，臭味會更加重。有些人無法接受臭豆腐的味道，通過鼻腔被嗅覺細胞感知，傳遞給大腦「臭」的訊號，心理產生厭惡。

陳姿吟強調，豆製品反覆在油鍋炸煮，會累積油耗味，臭豆腐的臭味更加成濃郁，且氣味累積在排氣裝置，容易在密閉空間內揮之不去。臭豆腐味道特殊、評價兩極，就像國外的藍紋起司，其濃烈、帶有氨水味或像「臭襪子」的氣味，對許多人來說是「聞起來臭、吃起來香」的特殊美食。

臭豆腐除了「臭」名遠播，其烹調方式也隱藏健康危機。陳姿吟說，臭豆腐經過發酵，孔隙結構像海綿般容易吸收大量油脂與湯汁，所以油炸方式熱量極高，一份直逼500大卡。再加上醬汁及泡菜，鈉含量高，高血壓、腎臟病心臟病患者最好少碰高鈉食物。即使是清蒸或麻辣臭豆腐，應盡量避免飲用湯汁，否則又鹹又油會促進身體發炎。

臭豆腐 臭味 蛋白質 心臟病 腎臟病

延伸閱讀

80款無糖飲品一鍵查 「全家」響應國健署減糖指標推廣無糖飲品

降低身體負擔！便利商店推健康飲食倡議 擴大「無糖選」好物專區

冬粉害你發胖？營養師揭「吸油真相」 掌握2原則避當熱量海綿

臭豆腐飄味居民「拔髮」頭皮禿了 醫分析三大行為…以痛止焦慮最常見

相關新聞

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

台灣彩券公司12日表示，威力彩已累積30期頭獎未開出，今晚預估銷售6.0~6.5億元，頭獎累積金額預估上看13.5億元，...

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去…這間動物園接手救援

宜蘭縣震驚社會的空拍機動物投毒案，王姓男子因不滿員工跳槽，三度投放摻有農藥「托福松」的飼料，造成多隻動物死亡。雖屬個人犯...

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

疾管署今公布國內今年首例麻疹越南境外移入病例，個案為北部8個月大本國籍男嬰，尚未達麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR...

住哪裡最旺？過年刮刮樂拚手氣 刮中百萬元「最強縣市」曝光

春節期間刮刮樂熱潮席捲全台，幾乎成了國人必買的「年節儀式感」，不僅是為了中獎，更象徵討個好彩頭、迎新納福，增添過年氣氛與...

「馬」上拒菸…二手菸危害不只肺癌 增中風、冠心病風險

依「113年國人吸菸行為調查結果」顯示，我國18歲以上人口家庭二手菸暴露率為35.6%，平均每3個人就有1人面臨於家庭二...

過年大掃除！網哀號洗衣量暴增 家事達人提醒1件事別拖到小年夜才做

農曆春節腳步逼近，家家戶戶陸續展開大掃除，然而「年前洗衣」往往是許多人最頭痛的環節。近期社群平台上出現不少網友哀號窗簾、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。