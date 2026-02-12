2026台灣燈會瑪利歐燈區亮相 打造10公尺主燈、無敵星

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天視察太子大道三大燈區進度，與鄒族孩子一起彩繪燈組。圖／嘉義縣政府提供
2026台灣燈會在嘉義縣，縣治特區打造30公頃燈區，縣府前廣場打造主燈區，太子大道也規畫三大燈區，縣長翁章梁今天視察燈區進度，縣府文觀局也公布超級瑪利歐燈區規畫，將打造10公尺瑪利歐主燈，搭配星星元素及燈光設計，並規畫Switch2遊戲體驗區、角色見面會。

文觀局表示，2026台灣燈會與日本任天堂公司合作，以超級瑪利歐系列角色與經典元素為設計主題，打造10共公尺瑪利歐主燈，以無敵星與弧形燈光串聯大小燈區，燈區開放時間為平日下午2時，周五至周日早上10時，白天為明亮拍照場景，夜晚則有星星造型燈飾與地面光影效果。

瑪利歐燈區規畫Switch 2遊戲體驗區，分為親子體驗區與一般體驗區，提供親子友善空間及遊戲，一般體驗區則有多元遊戲選擇，讓不同年齡層都能體驗遊戲；燈會期間每周五至周日將安排角色見面會，邀請民眾合影留念，實際出場時間將依現場公告為準。

翁章梁走訪太子大道燈區，在社規師燈區體驗安裝竹筒燈，社規師共創詩句別具特色；新住民分享來台後最想念的物品，將物件放上行囊的國度燈具；翁章梁與鄒族孩子一起彩繪燈組，鄒族燈區將播放部落音樂，打造高達6公尺神樹主燈，現場更有每日2場的部落樂團與大圍舞體驗。

2026台灣燈會瑪利歐燈區今天亮相，打造多個角色主題拍照點。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今天視察太子大道三大燈區進度，與鄒族孩子一起彩繪燈組。圖／嘉義縣政府提供
2026台灣燈會瑪利歐燈區今天亮相，將打造高達10公尺瑪利歐主燈及無敵星。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會 翁章梁 鄒族 任天堂 Switch2

