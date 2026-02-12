春節返鄉注意…東北季風減弱回溫 除夕鋒面報到金門恐有短暫雨

東北季風逐漸減弱，本周金門天氣回穩、氣溫回升，白天體感明顯轉暖，不過春節前夕鋒面南下，天氣將出現明顯轉折，金門氣象站提醒，未來一週溫度「先升後降」，除夕當天鋒面通過並伴隨東北季風增強，氣溫驟降且有短暫降雨機會，返鄉與出遊民眾須留意天氣變化。

金門氣象站表示，依據氣象資料顯示，今天清晨仍受東北季風影響，天氣偏涼，但白天起季風減弱，氣溫逐步回升；明日至15日（小年夜）風向轉為偏南風，水氣增加，整體天氣持續回暖，白天溫暖舒適，不過日夜溫差偏大，早晚仍有涼意，民眾應適時增減衣物。

轉折點落在16日除夕，鋒面通過加上東北季風再度增強，氣溫將明顯下滑，並有短暫雨勢發生機會；17日（初一）至18日（初二）持續受東北季風影響，天氣偏冷，雲量偏多，偶見陽光。

氣象單位指出，鋒面南下前，暖濕空氣在金門一帶聚集，容易出現局部霧或低雲影響能見度；近期若有交通往返或搭乘小三通、航班需求的民眾，應隨時掌握航班與船班資訊，以免行程受影響。

此外，金門戶外空氣品質目前達「橘色提醒」等級，對敏感族群如長者、幼童及呼吸道疾病患者可能造成健康影響，建議減少長時間戶外活動。