快訊

全案確定！新北國中少年割頸案落幕 凶手乾哥判12年、乾妹11年定讞

三金大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲「配樂鬼才」傳奇落幕

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去 這間動物園接手救援

春節返鄉注意…東北季風減弱回溫 除夕鋒面報到金門恐有短暫雨

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
本周金門天氣回穩、氣溫回升，白天體感明顯轉暖，不過春節前夕鋒面南下，天氣將出現明顯轉折，金門氣象站提醒，未來一洲溫度「先升後降」，除夕當天鋒面通過並伴隨東北季風增強，氣溫驟降且有短暫降雨機會，返鄉與出遊民眾須留意天氣變化。本報資料照片
本周金門天氣回穩、氣溫回升，白天體感明顯轉暖，不過春節前夕鋒面南下，天氣將出現明顯轉折，金門氣象站提醒，未來一洲溫度「先升後降」，除夕當天鋒面通過並伴隨東北季風增強，氣溫驟降且有短暫降雨機會，返鄉與出遊民眾須留意天氣變化。本報資料照片

東北季風逐漸減弱，本周金門天氣回穩、氣溫回升，白天體感明顯轉暖，不過春節前夕鋒面南下，天氣將出現明顯轉折，金門氣象站提醒，未來一週溫度「先升後降」，除夕當天鋒面通過並伴隨東北季風增強，氣溫驟降且有短暫降雨機會，返鄉與出遊民眾須留意天氣變化。

金門氣象站表示，依據氣象資料顯示，今天清晨仍受東北季風影響，天氣偏涼，但白天起季風減弱，氣溫逐步回升；明日至15日（小年夜）風向轉為偏南風，水氣增加，整體天氣持續回暖，白天溫暖舒適，不過日夜溫差偏大，早晚仍有涼意，民眾應適時增減衣物。

轉折點落在16日除夕，鋒面通過加上東北季風再度增強，氣溫將明顯下滑，並有短暫雨勢發生機會；17日（初一）至18日（初二）持續受東北季風影響，天氣偏冷，雲量偏多，偶見陽光。

氣象單位指出，鋒面南下前，暖濕空氣在金門一帶聚集，容易出現局部霧或低雲影響能見度；近期若有交通往返或搭乘小三通、航班需求的民眾，應隨時掌握航班與船班資訊，以免行程受影響。

此外，金門戶外空氣品質目前達「橘色提醒」等級，對敏感族群如長者、幼童及呼吸道疾病患者可能造成健康影響，建議減少長時間戶外活動。

時序進入立春，水氣逐漸增多，天氣型態也更趨不穩定；氣象專家提醒，季節交替期間鋒面活動頻繁，氣溫變化幅度大，後續天氣仍具不確定性，民眾應密切關注最新氣象資訊，妥善規劃春節期間行程。

金門氣象站提醒，未來一周溫度「先升後降」，除夕當天鋒面通過並伴隨東北季風增強，氣溫驟降且有短暫降雨機會，返鄉與出遊民眾須留意天氣變化。圖／金門氣象站提供
金門氣象站提醒，未來一周溫度「先升後降」，除夕當天鋒面通過並伴隨東北季風增強，氣溫驟降且有短暫降雨機會，返鄉與出遊民眾須留意天氣變化。圖／金門氣象站提供

東北季風 金門 鋒面 小三通 春節

延伸閱讀

同步點亮夜空第20年 金門廈門兩岸煙火迎新年

無照毒駕蛇行上路 金門警查獲K菸23歲駕駛遭送辦

除夕歡唱、日間走春 東勢林場除夕到初五都有活動

除夕別再「關心過頭」 命理師點名3大地雷話題最傷新年氣場

相關新聞

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

台灣彩券公司12日表示，威力彩已累積30期頭獎未開出，今晚預估銷售6.0~6.5億元，頭獎累積金額預估上看13.5億元，...

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去…這間動物園接手救援

宜蘭縣震驚社會的空拍機動物投毒案，王姓男子因不滿員工跳槽，三度投放摻有農藥「托福松」的飼料，造成多隻動物死亡。雖屬個人犯...

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

疾管署今公布國內今年首例麻疹越南境外移入病例，個案為北部8個月大本國籍男嬰，尚未達麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR...

住哪裡最旺？過年刮刮樂拚手氣 刮中百萬元「最強縣市」曝光

春節期間刮刮樂熱潮席捲全台，幾乎成了國人必買的「年節儀式感」，不僅是為了中獎，更象徵討個好彩頭、迎新納福，增添過年氣氛與...

春節返鄉注意…東北季風減弱回溫 除夕鋒面報到金門恐有短暫雨

東北季風逐漸減弱，本周金門天氣回穩、氣溫回升，白天體感明顯轉暖，不過春節前夕鋒面南下，天氣將出現明顯轉折，金門氣象站提醒...

2026台灣燈會瑪利歐燈區亮相 打造10公尺主燈及無敵星

2026台灣燈會在嘉義縣，縣治特區打造30公頃燈區，縣府前廣場打造主燈區，太子大道也規畫三大燈區，縣長翁章梁今天視察燈區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。