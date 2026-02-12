健身越勤那話兒越小？許藍方曝「雞雞變短」真相 抽菸喝酒都是地雷

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少男性對生殖器大小相當在意。示意圖／ingimage
不少男性對生殖器大小相當在意，性學博士許藍方近日分享，其實只要是健康男性，都可能在特定情況下出現陰莖「看起來變短」的現象，多數屬於暫時性變化，並非真正縮水。

許藍方在YouTube發影片分享，男性生殖器尺寸看起來不同，最常見的原因與氣溫有關，天氣寒冷時血管收縮，陰莖自然會回縮，因此在低溫環境下特別明顯。她也笑說，若規劃蜜月旅行，過於寒冷的地點可能不是最佳選擇。

除了溫度影響，情緒與身體狀態同樣會造成差異。當處於高度緊張、壓力大時，血管收縮會讓陰莖看起來較小；若性興奮程度不足，例如剛自慰過，勃起時的硬度與長度也可能不如平時。此外，健身訓練期間，血液會優先流向正在運動的肌肉，陰莖充血暫時減少，也可能出現短暫回縮，但這些狀況多半在休息後即可恢復。

不過，她也提醒，某些因素可能帶來較長期甚至永久性的影響。像是長期服用荷爾蒙或特定藥物，可能干擾內分泌系統並影響性功能；部分為追求健身效果而長期使用藥物者，可能出現肌肉增加、性功能反而下降的情況。另有抽菸、酗酒導致心血管健康惡化，也可能影響陰莖的硬度與長度，嚴重時甚至造成性交困難，但若及早改善生活習慣，仍有恢復空間。

她也提到，性交姿勢或自慰方式不當，若造成陰莖反覆受傷，可能導致纖維化或結痂組織形成，進而影響外觀與伸縮度；長期缺乏勃起、睡眠不足，或長時間未有性刺激，也可能讓彈性下降。至於肥胖族群，則常因腹部脂肪遮蓋，使陰莖在視覺上顯得較短。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陰莖 許藍方 抽菸 勃起 生殖器

