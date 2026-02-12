國際當代藝術交流展 2月12日台東美術館登場

台東美術館即日起展出「你和我以海相連」，有台灣、韓國、菲律賓與泰國等11組12名藝術家參與，作品聚焦討論人與海洋的關係。台東縣長饒慶鈴歡迎民眾春節連假到美術館欣賞。

台東美術館舉辦國際當代藝術交流展「你和我以海相連」今天上午舉行開幕儀式，饒慶鈴致詞時表示，海洋不是把大家隔開的界線，而是一條讓人相遇、交流與移動的臍帶，台東面向太平洋，擁有176公里全國最長海岸線，是南島的原鄉，台東縣政府近年來積極復振海洋文化，也透過海洋與世界交流。

她說，海的千變萬化也成就了「台東藍」，隨著潮汐承載並映照人類複雜而細膩的情感與感知。

台東縣政府文化處透過新聞稿表示，「你和我以海相連」展覽以大海串連台灣與韓國、泰國、菲律賓13位藝術家，從各自的生命經驗出發，透過纖維藝術、軟雕塑與影像，談論人與海洋之間的關係。

展覽由台灣新媒體藝術家吳尚霖與偕同策展人金來玄（韓國）共同策畫。展出的台灣藝術家有張新丕、安聖惠、米類．瑪法琉、吳佳容。國際藝術家有羅賢Nahyun（韓國）、UMSO嚴京煥Kyunghwan Eon &金素廷Sojung Kim（韓國）、徐仁慧Inhye Seo（韓國）、尹洙竫Soojung Yoon（韓國）、高舍里Sari-Go（韓國）、葛瑞芬Greys Compuesto（菲律賓）、美嬋Sasiwimol Chonlabut（泰國）。