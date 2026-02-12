遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去…這間動物園接手救援

宜蘭縣震驚社會的空拍機動物投毒案，王姓男子因不滿員工跳槽，三度投放摻有農藥「托福松」的飼料，造成多隻動物死亡。雖屬個人犯罪，卻波及無辜農場經營，張美阿嬤農場因輿論重創難以為繼，近日委由南投九九峰動物樂園接手照顧園內動物，盼止住傷害。

檢警調查，王男因與前同事心生嫌隙，利用空拍機將摻毒苜蓿粒投放至冬山鄉另一家農場園區，導致侏儒山羊、梅花鹿及羊駝共3隻動物死亡，另有10多隻動物出現中毒症狀。宜蘭地檢署日前偵結，依違反動物保護法起訴王男，並建請法院從重量刑。

案件曝光後，網路輿論影射張美阿嬤農場涉案，農場成為眾矢之的。農場聲明澄清，強調從未涉及任何虐待或傷害動物行為，王男的投毒行徑純屬個人犯罪，且早在112年6月即因理念不合終止合作。

據了解，王男為張美阿嬤之子，家庭關係曝光後，進一步放大外界質疑聲浪，即使農場多次說明，仍難止血，最終不敵輿論與經營壓力，評估無力持續營運。

張美阿嬤農場飼養動物種類多元，數量可觀，包括紅鶴13隻、鵜鶘9隻、灰冠鶴6隻、金剛鸚鵡4隻、小葵花鳳頭鸚鵡1隻、南丘娃娃羊14隻、瓦萊黑鼻羊6隻、羊駝4隻、迷你馬2隻、高地牛2隻、山羌16隻、兔豚鼠12隻、水豚11隻、柯爾鴨6隻、亞達伯拉象龜7隻、西馬拉亞旱獺5隻、紅大袋鼠4隻及樹懶2隻。農場一旦停擺，動物照護恐出現空窗，引發外界憂心

在農場經營出現空窗之際，南投九九峰動物樂園主動伸出援手。九九峰動物樂園表示，司法程序有其時程，但動物生命不能等待，基於動物福利與人道關懷，決定在過渡期間接手照顧園內動物，確保醫療與照護不中斷。

九九峰動物樂園提出三大措施，包括派遣獸醫團隊進駐進行全面健檢、留任原有第一線照養員以穩定動物情緒，並導入專業管理經驗，逐步提升飼養環境品質。

九九峰動物樂園副董事長陳國忠指出，約半個月前張美阿嬤農場透過友人接洽，希望協助照顧動物；董事長游家富認為，犯錯的是人，卻讓農場與動物承受後果，為避免動物因經營停擺而影響生存，決定接手照顧，並安排專業經理人與管理員前往宜蘭，確保動物獲得妥善照護。