降低身體負擔！便利商店推健康飲食倡議 擴大「無糖選」好物專區

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
降低含糖飲料的攝取，減糖已是全球健康趨勢。記者廖靜清／攝影
降低含糖飲料的攝取，減糖已是全球健康趨勢。記者廖靜清／攝影

台灣「人手一杯含糖飲料」已成為生活日常，而高果糖糖漿容易導致肥胖、代謝症候群、脂肪肝，甚至增加心血管疾病風險。中華民國營養師公會全國聯合會積極推動減糖政策，攜手連鎖便利商店舉辦「營養師推薦無糖選」，民眾如果無暇計算糖分攝取，不妨直接選擇「無糖茶」，降低身體負擔。

營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟表示，世界衛生組織於2015年即向各國政府呼籲減糖的重要性，國健署也於2018年於國民飲食指標中增列「添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%」之建議，美國在最新的「2025-2030年飲食指南」也再次強調降低含糖飲料的攝取，減糖已是全球健康趨勢。

黃孟娟說，營養師過去主要集中於疾病飲食治療與團體膳食服務，現在專業領域擴展至食品產業、健身減重、健康管理與社區照護等領域，包括健康教育推廣，致力於提升整體健康。為了迎接營養師節及促進消費者減糖意識，特別與連鎖便利商店合作，鼓勵民眾能選擇無糖飲料。

行政院政務委員陳時中表示，「無糖」雖是健康共識，但因為糖分具有成癮性，有些精緻糖隱藏在日常飲食中，再加上「吃甜食會讓人感到短暫開心」，所以無糖飲食執行困難。但是減糖是全球食品與健康的關鍵趨勢，政府也正在研議含糖稅、限制含糖飲料，協助消費者快速判讀食品中糖含量。

陳時中說，「健康台灣」政策強調健康促進，著重減少不良習慣、多運動、吃的健康，其中又以「吃的健康」最重要，飲食關鍵原則包含多喝水、多蔬果、多全穀根莖；少油脂、少鹽、少糖。營養師公會全國聯合會帶頭發起減糖運動，連鎖便利商店參與社會責任，也將便利性轉化為對公眾健康的正面貢獻。

國健署副署長林莉茹表示，糖分攝取影響到慢性疾病，近年來國健署倡議22縣市政府衛生局成立在地「社區營養推廣中心」，截至114年底，全國已布建85處社區營養推廣中心，166位專職營養師深入社區服務，未來服務觸角也會前進營養師公會全國聯合會合作的4000多家便利商店，營造低糖、無糖的健康飲食環境。

中華民國營養師公會全國聯合會積極推動減糖政策，攜手連鎖便利商店舉辦「營養師推薦無糖選」。記者廖靜清／攝影
中華民國營養師公會全國聯合會積極推動減糖政策，攜手連鎖便利商店舉辦「營養師推薦無糖選」。記者廖靜清／攝影

