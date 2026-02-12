對孩童影響不容忽視…春節團圓家庭二手菸危機 恐釀嬰兒猝死症

春節拜年、親友團聚，常見「就抽一口、來一根」陷阱，讓家人陷入二手菸危害。國健署提醒，二手菸對嬰兒與孩童的影響不容忽視，甚至可能導致嬰兒猝死症，呼籲打造無菸家庭。

113年台灣民眾吸菸行為調查結果顯示，18歲以上人口家庭二手菸暴露率為35.6%，平均每3人就有1人面臨家庭二手菸風險。衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒，過年應酬切勿因一時好奇或面子吸菸，讓家人暴露於二手菸中，增加中風、肺癌及呼吸道感染等風險。

國健署引用一份實證研究，採用科學計量分析方法，探討全球青少年二手菸暴露情形，分析顯示近數十年來青少年二手菸暴露顯著成長；甚至在統合分析顯示，經常暴露者更容易出現憂鬱與焦慮症狀。研究也指出與過動及注意力不足相關。

國健署指出，即使短暫接觸二手菸，也會立即造成健康傷害，對不吸菸的成年人而言，二手菸相關健康問題包括冠心病、中風和肺癌；對孕婦可能造成傷害，例如早產、嬰兒低出生體重等風險。

此外，二手菸對嬰兒與孩童的影響也不容忽視，可能導致嬰兒猝死症（sudden infant death syndrome，SIDS）、下呼吸道感染、耳部感染及氣喘發作。國健署呼籲，為了家人的健康，全民應共同努力打造無菸家庭。

國健署提醒，春節拜年與親友互動時，應避免以菸品作為應酬或祝賀方式，不論是紙菸或各類新興菸品，皆可能對吸菸者及周遭親友健康造成風險；呼籲民眾在年節期間共同拒菸，避免二手菸影響家人與親友。

國健署提供全國免費戒菸專線0800-636363，可依個人需求給予戒菸方法建議與支持，協助規劃戒菸目標、克服菸癮與復吸風險；民眾可善用專線資源，從「設定戒菸日、尋求支持、建立替代行為」做起。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康