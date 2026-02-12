快訊

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去 這間動物園接手救援

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

後悔？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

對孩童影響不容忽視…春節團圓家庭二手菸危機 恐釀嬰兒猝死症

中央社／ 台北12日電
春節拜年、親友團聚，常見「就抽一口、來一根」陷阱，讓家人陷入二手菸危害。嬰兒示意圖。圖／Ingimage
春節拜年、親友團聚，常見「就抽一口、來一根」陷阱，讓家人陷入二手菸危害。嬰兒示意圖。圖／Ingimage

春節拜年、親友團聚，常見「就抽一口、來一根」陷阱，讓家人陷入二手菸危害。國健署提醒，二手菸對嬰兒與孩童的影響不容忽視，甚至可能導致嬰兒猝死症，呼籲打造無菸家庭。

113年台灣民眾吸菸行為調查結果顯示，18歲以上人口家庭二手菸暴露率為35.6%，平均每3人就有1人面臨家庭二手菸風險。衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒，過年應酬切勿因一時好奇或面子吸菸，讓家人暴露於二手菸中，增加中風、肺癌及呼吸道感染等風險。

國健署引用一份實證研究，採用科學計量分析方法，探討全球青少年二手菸暴露情形，分析顯示近數十年來青少年二手菸暴露顯著成長；甚至在統合分析顯示，經常暴露者更容易出現憂鬱與焦慮症狀。研究也指出與過動及注意力不足相關。

國健署指出，即使短暫接觸二手菸，也會立即造成健康傷害，對不吸菸的成年人而言，二手菸相關健康問題包括冠心病、中風和肺癌；對孕婦可能造成傷害，例如早產、嬰兒低出生體重等風險。

此外，二手菸對嬰兒與孩童的影響也不容忽視，可能導致嬰兒猝死症（sudden infant death syndrome，SIDS）、下呼吸道感染、耳部感染及氣喘發作。國健署呼籲，為了家人的健康，全民應共同努力打造無菸家庭。

國健署提醒，春節拜年與親友互動時，應避免以菸品作為應酬或祝賀方式，不論是紙菸或各類新興菸品，皆可能對吸菸者及周遭親友健康造成風險；呼籲民眾在年節期間共同拒菸，避免二手菸影響家人與親友。

國健署提供全國免費戒菸專線0800-636363，可依個人需求給予戒菸方法建議與支持，協助規劃戒菸目標、克服菸癮與復吸風險；民眾可善用專線資源，從「設定戒菸日、尋求支持、建立替代行為」做起。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 風險 嬰兒 青少年 肺癌

延伸閱讀

過年刮刮樂買氣旺！ 刮中百萬元台灣最強縣市在這裡

劉德華到網友家包餃子？網瘋AI拜年短片 專家提醒肖像權

春節這3天湧現大量車潮 國道匝道封閉管制時間路段出爐

整理包／春節9天醫療服務指南 門診時段與查詢方式一次搞懂

相關新聞

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

台灣彩券公司12日表示，威力彩已累積30期頭獎未開出，今晚預估銷售6.0~6.5億元，頭獎累積金額預估上看13.5億元，...

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

疾管署今公布國內今年首例麻疹越南境外移入病例，個案為北部8個月大本國籍男嬰，尚未達麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR...

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

愛去日本東京旅遊的人注意了！東京地鐵（東京メトロ，東京Metro，Tokyo Metro）與東京都交通局日前宣布，2026年3月14日起調漲多項乘車券、交通套票的價格，包含大家最常買的東京地鐵通票（Tokyo Subway Ticket）、東京自由通票（東京一日券，Tokyo 1-Day Ticket，東京フリーきっぷ）都會變貴，最貴漲幅達500日圓（約台幣103元）。

住哪裡最旺？過年刮刮樂拚手氣 刮中百萬元「最強縣市」曝光

春節期間刮刮樂熱潮席捲全台，幾乎成了國人必買的「年節儀式感」，不僅是為了中獎，更象徵討個好彩頭、迎新納福，增添過年氣氛與...

第2個2000萬元頭獎幸運兒出列 刮刮樂財神爺往南移到這縣市

2000萬超級紅包再傳好消息，第2個頭獎2000萬元在新竹縣被刮出，中獎幸運兒是一對姊妹，姊姊工作15年，因此選擇了尾數...

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去…這間動物園接手救援

宜蘭縣震驚社會的空拍機動物投毒案，王姓男子因不滿員工跳槽，三度投放摻有農藥「托福松」的飼料，造成多隻動物死亡。雖屬個人犯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。