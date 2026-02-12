老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

台灣彩券公司12日表示，威力彩已累積30期頭獎未開出，今晚預估銷售6.0~6.5億元，頭獎累積金額預估上看13.5億元，如一注獨得，將成為第5屆第三高頭獎獎金；大樂透今晚也將加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，而今彩539頭獎獎金今晚也加碼至1,000萬元，春節假期前夕，請民眾把握一年一度中獎好機會。

台灣彩券表示，今（115）年農曆年前上市的刮刮樂共有15款，100萬元（含）以上獎項共有1,479個；千萬（含）以上的獎項總共有18個，截至2月11日止，「2,000萬超級紅包」頭獎2,000萬已經刮出2個、「1,200萬大吉利」的頭獎1,200萬已被刮出1個；另外，已有91個幸運民眾刮出貳獎100萬。