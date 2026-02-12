今年首例百日咳 5月大男嬰接種2劑疫苗仍中招…家庭接觸者2人有症狀

疾管署今公布今年首例百日咳確定病例，個案為北部5個月大男嬰，已按時程接種2劑百日咳疫苗，於今年1月23日起出現咳嗽、喘鳴音、流鼻水及鼻塞症狀，持續就醫但未改善，並出現陣發性咳嗽、呼吸喘等情形，就醫採檢，2月10日確診百日咳。目前個案症狀已改善，在家休養中。家庭接觸者4人，其中2名出現疑似症狀，均已安排採檢及評估預防性投藥，將持續健康監測至3月4日止。

疾管署監測顯示，國內2022年至2026年累計百日咳本土病例數分別為2、0、34、45、1例，以11至18歲共29例占35.4%為多，其次為6個月以下嬰兒21例，占25.6%，去年病例集中於1至8月，9至12月僅1例。

全球百日咳疫情嚴峻，日本今年截至第4周累計報告逾800例，以東京都、北海道及埼玉縣為多，該國去年全年累計病例逾8萬例，為歷年最高，且多地發現抗藥性菌株；中國今年1月累計報告逾900例， 去年全年累積報告約3.5萬例；韓國今年1月累計報告62例，去年累積報告約5500例；美國疫情持續，今年1月報告逾700例，去年累計報告約2.8萬例；澳洲去年累計報告逾2.5萬例，以新南威爾斯州、昆士蘭州疫情較為嚴峻。

疾管署提醒，百日咳沒有流行季節，一年四季都可能發生，初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，而傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染。病患多半是5歲以下兒童，且6個月以下嬰幼兒為好發年齡及有併發症與死亡風險的高危險群，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀如陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等應及時就醫，以維護自身及家人健康。

疾管署強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗6個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗Tdap疫苗，並建議於懷孕第27至36周接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。相關資訊可至疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。